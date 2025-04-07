Жительницу Златоуста осудили за убийство бомжа трубой в подъезде

Жительницу Златоуста Челябинской области приговорили к шести с половиной годам колонии за убийство бродяги. Подсудимой не понравилось, что бездомный поселился в местах общего пользования в общежитии, рассказали в прокуратуре региона.
«В ходе ссоры женщина руками и ногами ударила потерпевшего по телу и голове, затем отрезком металлической трубы нанесла не менее шести ударов по голове. От полученных травм мужчина скончался. Суд приговорил виновную к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Конфликт произошел в сентябре 2024 года. Бездомный жил в коридоре общежития и покидать помещение отказывался. Это стало причиной перепалки. Подсудимая признала вину частично.
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