07 сентября 2025

Челябинские фирмы раздают персональные данные иностранцам

Большинство компаний Челябинской области раздают персональные данные своих клиентов иностранным сервисам. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал председатель ассоциации IT-компаний региона Ярослав Голуб. При этом установленные штрафы за нарушения обработки персональных данных могут разорить бизнес.

«Компании не знают, как сберечь, или халатно относятся к защите персональных данных. Это чревато получением штрафов, которые способны уничтожить бизнес», — заявил URA.RU Голуб.

Если данные попали в третьи руки или к зарубежным сервисам, то индивидуальный предприниматель может потерять на штрафе от трех до пяти миллионов рублей. Должностные лица тоже пострадают. Государство имеет право их наказать на сумму в 200-400 тысяч рублей. Законодатель дал понять, что намерен строго бороться с халатностью.

В условиях быстрого развития технологий и законодательных изменений бизнесмены не успевают за ними. Компании оставляют в своих информационных системах бреши или же не адаптируются под новые требования закона. 

«Закон о защите персональных данных весной стал жестче. Но во многих компаниях этого до сих пор не осознали. Безопасность требует вложения средств, нужны специалисты. Зачастую нет того и другого. В итоге если смотреть внимательно, то нарушения имеются у 95% фирм. Скажем, ведут переписку с клиентами в иностранных мессенджерах Whatsapp, Telegram или в почтовом клиенте. Проводится трансграничная передача персональных данных — это запрещено», — пояснил собеседник.  

Фирмы прошли регистрацию оператора персональных данных. Однако анализ челябинских сайтов показал, что многие не соблюдают требования. Например, использование Google сapcha является незаконным, но этого не учитывают. Как и не соблюдают соглашения об обработке персональных данных, хотя того требует законодательство.

Голуб заметил, что основная часть челябинского бизнеса, особенного мелкого и среднего, оказалась в зоне риска. Если не вникнуть в законодательные изменения и не привести дела в соответствие с принятыми новациями, любая компания может остановиться, наложи Роскомнадзор на нее штраф.

