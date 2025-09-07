Молодогвардейцы и крупнейшие металлургические компании Урала подписали важные соглашения

В Челябинске на площадке Всероссийского форума молодых металлургов представители «Молодой гвардии» от «Единой России» (МГЕР) и крупнейшие промышленные компании договорились о запуске совместных проектов по развитию молодежной политики. Были заключены несколько важных соглашений с металлургическими предприятиями Урала. Об этом рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.
«Сегодня мы закладываем фундамент системной работы по подготовке нового поколения металлургов. Подписанные соглашения стали конкретными дорожными картами по внедрению молодежных инициатив в производственные процессы. Мы создаем эффективный механизм взаимодействия между талантливыми специалистами и ведущими промышленными предприятиями, который позволит реализовывать прорывные проекты и укреплять кадровый суверенитет отрасли», — рассказал председатель МГЕР Антон Демидов. Его слова приводятся на официальном сайте «Единой России».
В рамках форума, проходящего в Челябинске с 5 по 7 сентября, были заключены соглашения с ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», АО «Русская медная компания», ООО «Группа „Магнезит“», ПАО «Ашинский метзавод», АО «Челябинский трубопрокатный завод» и АО «Челябинский цинковый завод». Документы предусматривают реализацию системных программ по патриотическому воспитанию, поддержку добровольческих инициатив и развитие кадрового потенциала отрасли.
В рамках форума также прошли мастер-классы, дискуссии и пленарные заседания с участием экспертов металлургической отрасли. Молодые специалисты познакомились с передовыми производствами региона и образовательной базой Южно-Уральского государственного университета.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил региональному отделению «Молодой гвардии Единой России» активнее работать с молодежью на предприятиях и в учебных заведениях, чтобы готовить кадровую смену для отрасли. Это поручение было озвучено на открытии I Всероссийского форума молодых металлургов, который стал площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития молодежной политики в промышленной сфере региона.
