В Челябинске пройдет митинг у шахт, где покоятся тела полмиллиона человек

В Челябинске состоится митинг-реквием, посвященный памяти пострадавших в годы политического террора. По оценкам краеведов, в заброшенных шахтах могут находиться не менее 500 тысяч тел жертв сталинских репрессий.
«9 сентября на мемориальном комплексе „Золотая гора“ состоится митинг-реквием. Приглашаем жителей и гостей города принять участие в церемонии возложения цветов и почтить память жертв. Памятная церемония состоится в 13:00», — сообщает пресс-служба мэрии. В районе мемориального комплекса «Золотая гора» могут находиться останки до 500 тысяч человек.
В администрации отмечают, что для удобства жителей будет запущен специальный автобус от кольца на Шершневском водохранилище до мемориального комплекса «Золотая гора». Отправление с 11:00 до 12:45 и по окончании мероприятия с 14:30 до 15:30.
Массовые захоронения на территории Золотой горы были выявлены в конце 1980-х годов в ходе подготовки к строительству нового жилого квартала. Тогда были эксгумированы более 350 тел, а также обнародованы архивные документы НКВД, согласно которым данная территория с расположенными под ней шахтами использовалась для проведения массовых расстрелов.
Строительство жилого комплекса впоследствии было отменено, а обнаруженные останки перезахоронили в братской могиле. На церемонии перезахоронения присутствовал академик Андрей Сахаров, который сообщил, что под мемориальным комплексом могут находиться останки до 300 тысяч человек — как тех, кто был расстрелян непосредственно на Золотой горе, так и жертв, чьи тела привозили из других мест казней и сбрасывали в шахты. В то время эти сведения вызвали определенные сомнения. По данным КГБ, в 1930-х годах на территории Южного Урала было приведено в исполнение 11,5 тысячи смертных приговоров, и не все казненные были тайно похоронены в Челябинске. Мемориальный комплекс «Золотая гора» был открыт в 1992 году.
