Полное лунное затмение наблюдают жители Челябинской области вечером 7 сентября. В социальных сетях и telegram-каналах появляются первые фотографии «кровавой» Луны, сделанные очевидцами в разных районах региона.
«Луна полностью погрузилась в тень Земли. После этого она окрасилась в бордовый оттенок», — передает корреспондент URA.RU.
Такое явление происходит нечасто. Луна полностью оказалась в тени Земли, а, выходя, окрасилась в бордовый цвет. Следующий раз возможность увидеть подобное явление представится только через семь лет. Продолжительность полной фазы составит 1 час 22 минуты. Началась она в 22:30 по местному времени.
Ранее ученые астрокомплекса ЮУрГПУ сообщали, что полное лунное затмение 7 сентября смогут наблюдать не только жители Челябинской области, но и большей части России. Условия для наблюдений будут идеальными для большинства регионов. Также его видно в Антарктиде, Африке и Австралии.
