06 сентября 2025

В Челябинске мужчина избил семью с ребенком на пороге их дома. Видео

В Челябинске мужчина напал на семью с маленьким ребенком, когда те входили в подъезд своего дома. Инцидент произошел в пятницу вечером возле дома №21а на улице Яблочкина. Предположительно хулиган был пьян. 

«Он встал и направился в нашу сторону. Ударил меня в область левого глаза, также досталось по касательной моей супруге», — рассказал Валерий изданию 74.ру.

Все произошло, когда семья заходила в подъезд. Нападавший находился на скамье неподалеку. Неизвестный мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сначала выкрикивал замечания в адрес семьи, а уже затем нанес удар отцу на глазах у их маленькой дочери. Произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения. 

Пострадавший обратился в полицию, а также направился на медицинское освидетельствование. Хулигана задержали и начали проверку. В полиции сообщили, что будет вынесено постановление, определяющее, содержатся ли в его действиях признаки административного правонарушения.

