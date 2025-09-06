В Миасском краеведческом музее (Челябинская область) представили трехмерную копию прославленного золотого самородка «Большой треугольник». Этот самородок считается крупнейшим из когда-либо найденных на территории России и занимает второе место по размерам в мировом рейтинге. Об этом сообщают в местном музее.
«Рады сообщить, что в нашем музее появилась точная копия самородка „Большой треугольник“. В ближайшее время она займет свое место в витрине. С 1 по 7 сентября все посетители музея фотографируются с этим уникальным экспонатом», — заявили в Миасском краеведческом музее на своей странице в «ВКонтакте».
В музее сообщили, что для создания нового экспоната использовали высокоточное трехмерное моделирование оригинального объекта. Это позволило добиться высокой степени детализации и точности копии.
В 1842 году на территории Миасса крестьянин Никифор Сюткин обнаружил крупный золотой самородок, впоследствии получивший название «Большой треугольник» из-за своей характерной формы. Масса находки составляет чуть более 36 килограммов, а размеры достигают примерно 30 сантиметров в длину и ширину. За обнаружение столь значимого самородка Сюткин был щедро вознагражден и получил вольную грамоту.
В настоящее время оригинальный золотой самородок хранится в Алмазном фонде Московского Кремля. Он занимает второе место по размеру среди самых крупных сохранившихся самородков в мире — его вес 36,0157 кг. Самым крупным сохранившимся самородком считается «Самородок Канаэ», найденный в бразильском штате Пара в 1983 году — вес 60,82 кг.
