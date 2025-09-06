Лесной азарт: в Челябинской области открылся осенний сезон охоты

Официально осенний сезон охоты открылся в Челябинской области 30 августа, но активная охота начинается уже с сентября. Ведь для каждого вида дичи установлены свои сроки добычи и цена. Кто, где и на кого может охотиться в регионе — в материале URA.RU.
Площадь угодий, где в Челябинской области разрешена охота, составляет без малого 7 тысяч гектаров. При этом в регионе целый набор разных ландшафтов: от степей и лесостепей до горной тайги и смешанного леса. Это обеспечивает разнообразие и условий охоты, и «ассортимент» добываемых птиц и животных — 69 видов из примерно 400, обитающих в области. При этом 41 вид из этих 69-ти — птицы.
Кому можно охотиться
Человеку, имеющему охотничий билет установленного образца (с 1 сентября правила его получения весьма ужесточили), оружие и лицензию (разрешение) на добычу той или иной дичи. Плюс к тому нужно купить лицензию на эту самую добычу, которую многие по старой памяти называют путевкой.
В ней оговариваются сроки охоты и разрешенное число экземпляров дичи. Например, за сутки можно добыть не больше пяти рябчиков на человека, вальдшнепов (лесной кулик) — до 10. А кабанов — не более пяти за сезон, и на каждого надо брать лицензию отдельно.
На кого можно охотиться
Медведь, лось, косуля, кабан, волк, лиса, бобр, заяц, норка, куница, барсук, енотовидная собака, ондатра, рысь (да, эта красивая лесная кошка не внесена в Красную книгу и даже, расплодившись, вредит другим лесным обитателям). Утка, глухарь, рябчик, вальдшнеп — если речь идет о птице. Это самые распространенные из возможных трофеи челябинских охотников.
Для каждого из видов существует свой разрешенный срок охоты. К примеру, зайца можно добывать с середины сентября по 31 января. Косулю или лося — опять же с 1 ноября, но лишь до 31 декабря. А кабана, волка или лису — до конца февраля.
Где можно охотиться и за сколько
В Челябинской области функционируют более 100 охотничьих хозяйств. Плюс к этому есть еще 19 государственных охотугодий общего пользования.
Для государственных угодий действуют щадящие лицензионные сборы.
- Тетерев – 20 рублей
- Барсук, сурок, куница и бобр — 60 рублей
- Глухарь — 100 рублей
- Косуля, рысь и кабан — 450 рублей
- Волк, заяц, лисица, ондатра — 600 рублей
- Рябчик — 700 рублей
- Лось — 1,5 тысячи рублей
- Бурый медведь — 6 тысяч рублей.
Некоторые разрешения на добычу в общедоступных угодьях выдаются по жребию. Трансляцию жеребьевки в онлайн-режиме ведет минэкологии региона. В частных хозяйствах путевки выдаются исходя из квот на добычу (численность дичи заранее оценивается специалистами, чтобы по итогам охотничьего сезона популяция не пострадала). Разрешение на охоту на перечисленных территориях можно получить в минэкологии или через сайт Госуслуг.
Но «засада» в том, что самой дичи в государственных угодьях не так уж и много. Иначе зачем бы люди покупали путевки в частных хозяйствах или вступали в охотобщества. Тот самый тетерев, которого государство оценивает в 20 рублей, у частника стоит уже тысячу. Медведь будет дороже минимум в 10 раз. Косуля «вытягивает» до 15 тысяч рублей, кабан почти до 30 тысяч, лось — до 60 тысяч. Поэтому лицензию на крупного зверя зачастую выкупают вскладчину, на целую компанию.
А вот самые распространенные заяц с рябчиком практически в одной цене. И любители испытать удачу в одиночестве вполне могут позволить себе погулять в лесу день-два с ружьем.
Сопровождение охотников в частных хозяйствах может стать еще одной статьей расхода. Услуги егеря, а то и нескольких, транспорт, разделка и обработка трофея обойдутся от трех до шести тысяч рублей в день. Сутки в комнате на несколько человек там, где есть охотничьи базы, стоят до трех тысяч рублей, а цена на отдельные комнаты стартует от четырех тысяч рублей.
Теперь вы примерно представляете себе, сколько стоит общение с природой в «охотничьем формате». И почему чем дальше, тем больше охота становится удовольствием не для всех.
