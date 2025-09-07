Мишустин выделил Челябинской области 71 миллион на питание беженцев с Донбасса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделил Челябинской области 71,4 млн рублей на питание беженцев Донбасса и других категорий граждан. Как следует из распоряжения, компенсируются расходы южноуральского бюджета в 2023-2024 годах.
«Выделить в 2025 году МЧС России для предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ в целях возмещения понесенных расходов на размещение и питание граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного пребывания ассигнования в размере 7,649 млрд рублей», — отмечено в документе. Текстом распоряжения обладает URA.RU.
Действие нормативного акта распространяется на лиц, постоянно проживающих на Украине и в регионов России, где действуют максимальный и средний уровни реагирования. Расходы компенсируются по нормативам: на размещение — 913 рублей в сутки за человека, на питание — 415 рублей.
