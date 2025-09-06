Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении стаффордширского терьера на маленьких детей, пока их мать развлекалась в автомобиле с возлюбленным. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«В феврале этого года жительница Челябинска оставила без присмотра двух малолетних детей в квартире, в которой находилась собака бойцовой породы. В отсутствие взрослых животное проявило агрессию и напало на трехлетнего мальчика и четырехлетнюю девочку, в результате чего оба ребенка получили раны. Несмотря на случившееся, женщина не обеспечила доставку пострадавших детей в больницу», — говорится в telegram-канале ведомства.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по региону Константину Правосудову предоставить доклад о деталях, выявленных в ходе следственных мероприятий, а также представить отчет о результатах расследования.
Отец детей ранее заявил, что его бывшая супруга регулярно употребляет алкоголь и не обеспечивает детям должного ухода. В июле текущего года младший сын уже изымался из семьи на 10 дней по аналогичным причинам. О происшествии мужчина узнал недавно и обратился в полицию. Выяснилось, что бойцовская собака стала кусать и царапать до крови детей — трехлетнего мальчика и четырехлетнюю девочку, когда непутевая мать оставила их в квартире подруги, а сама отправилась на свидание к любовнику и проводила с ним время в его машине.
