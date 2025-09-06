06 сентября 2025

Овертайм решил судьбу челябинского «Трактора» в поединке с «Барысом»

В Астане челябинский «Трактор» в поединке с «Барысом» проиграл со счетом 4:3
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Астане «Трактор» сыграют «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ
В Астане «Трактор» сыграют «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ Фото:
новость из сюжета
Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

В первом гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ в Астане челябинский «Трактор» в поединке с «Барысом» проиграл со счетом 4:3. Судьбу челябинской команды решило дополнительное время, которое сыграло на пользу соперникам. Об этом сообщает следящий за матчем корреспондент URA.RU. 

«К сожалению, пропускаем в овертайме. Ещё одно очко в копилку. Спасибо вам за поддержку команды. Работы впереди еще много, идем дальше», — прокомментировали проигрыш челябинской команды в пресс-службе ХК «Трактор».

Решающую шайбу в большинстве в начале овертайма от «Барыса» забросил Райли Уолш. В матче за «Барыс» также отличились Ансар Шайхмедденов, Кирилл Савицкий, а также Тайс Томпсон, который на 53-й минуте реализовал преимущество в два игрока.

В матче за «Трактор» отличились Джош Ливо, Михаил Горюнов-Рольгизер, а также Пьеррик Дюбе, который за две с половиной минуты до окончания основного времени восстановил равенство в счете, когда команда играла без вратаря. Существенным препятствием для челябинцев стало значительное число удалений: почти треть встречи «черно-белые» провели в меньшинстве.

Следует подчеркнуть, что регулярная часть чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта 2026 года. В рамках турнира запланировано проведение 182 игровых дней, в течение которых состоится 748 матчей. Напомним, ранее хоккейный клуб «Трактор» не смог завоевать Кубок Открытия, уступив ярославскому «Локомотиву» в стартовой встрече 18-го сезона КХЛ. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1 по буллитам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В первом гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ в Астане челябинский «Трактор» в поединке с «Барысом» проиграл со счетом 4:3. Судьбу челябинской команды решило дополнительное время, которое сыграло на пользу соперникам. Об этом сообщает следящий за матчем корреспондент URA.RU.  «К сожалению, пропускаем в овертайме. Ещё одно очко в копилку. Спасибо вам за поддержку команды. Работы впереди еще много, идем дальше», — прокомментировали проигрыш челябинской команды в пресс-службе ХК «Трактор». Решающую шайбу в большинстве в начале овертайма от «Барыса» забросил Райли Уолш. В матче за «Барыс» также отличились Ансар Шайхмедденов, Кирилл Савицкий, а также Тайс Томпсон, который на 53-й минуте реализовал преимущество в два игрока. В матче за «Трактор» отличились Джош Ливо, Михаил Горюнов-Рольгизер, а также Пьеррик Дюбе, который за две с половиной минуты до окончания основного времени восстановил равенство в счете, когда команда играла без вратаря. Существенным препятствием для челябинцев стало значительное число удалений: почти треть встречи «черно-белые» провели в меньшинстве. Следует подчеркнуть, что регулярная часть чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта 2026 года. В рамках турнира запланировано проведение 182 игровых дней, в течение которых состоится 748 матчей. Напомним, ранее хоккейный клуб «Трактор» не смог завоевать Кубок Открытия, уступив ярославскому «Локомотиву» в стартовой встрече 18-го сезона КХЛ. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1 по буллитам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...