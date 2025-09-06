Овертайм решил судьбу челябинского «Трактора» в поединке с «Барысом»

В первом гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ в Астане челябинский «Трактор» в поединке с «Барысом» проиграл со счетом 4:3. Судьбу челябинской команды решило дополнительное время, которое сыграло на пользу соперникам. Об этом сообщает следящий за матчем корреспондент URA.RU.
«К сожалению, пропускаем в овертайме. Ещё одно очко в копилку. Спасибо вам за поддержку команды. Работы впереди еще много, идем дальше», — прокомментировали проигрыш челябинской команды в пресс-службе ХК «Трактор».
Решающую шайбу в большинстве в начале овертайма от «Барыса» забросил Райли Уолш. В матче за «Барыс» также отличились Ансар Шайхмедденов, Кирилл Савицкий, а также Тайс Томпсон, который на 53-й минуте реализовал преимущество в два игрока.
В матче за «Трактор» отличились Джош Ливо, Михаил Горюнов-Рольгизер, а также Пьеррик Дюбе, который за две с половиной минуты до окончания основного времени восстановил равенство в счете, когда команда играла без вратаря. Существенным препятствием для челябинцев стало значительное число удалений: почти треть встречи «черно-белые» провели в меньшинстве.
Следует подчеркнуть, что регулярная часть чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта 2026 года. В рамках турнира запланировано проведение 182 игровых дней, в течение которых состоится 748 матчей. Напомним, ранее хоккейный клуб «Трактор» не смог завоевать Кубок Открытия, уступив ярославскому «Локомотиву» в стартовой встрече 18-го сезона КХЛ. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1 по буллитам.
