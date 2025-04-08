Депутаты придумали, как бороться со школьными задирами

Депутаты Госдумы завершают работу над законопроектом о противодействии буллингу в образовательных учреждениях. Новый закон не только вводит механизмы борьбы с травлей, но и обязывает школы оперативно сообщать о таких случаях. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев
«В отношении организаторов травли будут применять меры индивидуальной профилактической работы. Таких детей будут ставить на учет», — передает слова Метелева радио Sputnik. Депутат подчеркнул, что если профилактические меры не дадут результата, к нарушителям будут применены более строгие санкции, вплоть до отправления в специальные учреждения. Закон о профилактике травли детей могут принять до конца 2025 года.
Законопроект также четко регламентирует полномочия образовательных учреждений в подобных ситуациях. Школы должны будут не только фиксировать случаи буллинга, но и оказывать психологическую поддержку пострадавшим. Кроме того, комиссии по делам несовершеннолетних получат право вызывать родителей для профилактических бесед, а при систематических нарушениях — налагать штрафные санкции.
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