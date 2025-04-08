Депутаты придумали, как бороться со школьными задирами

Депутат Метелев: закон о борьбе с травлей примут до конца 2025 года
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Новый законопроект о борьбе с буллингом
Новый законопроект о борьбе с буллингом Фото:

Депутаты Госдумы завершают работу над законопроектом о противодействии буллингу в образовательных учреждениях. Новый закон не только вводит механизмы борьбы с травлей, но и обязывает школы оперативно сообщать о таких случаях. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев

«В отношении организаторов травли будут применять меры индивидуальной профилактической работы. Таких детей будут ставить на учет», — передает слова Метелева радио Sputnik. Депутат подчеркнул, что если профилактические меры не дадут результата, к нарушителям будут применены более строгие санкции, вплоть до отправления в специальные учреждения. Закон о профилактике травли детей могут принять до конца 2025 года.

Законопроект также четко регламентирует полномочия образовательных учреждений в подобных ситуациях. Школы должны будут не только фиксировать случаи буллинга, но и оказывать психологическую поддержку пострадавшим. Кроме того, комиссии по делам несовершеннолетних получат право вызывать родителей для профилактических бесед, а при систематических нарушениях — налагать штрафные санкции.

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Депутаты Госдумы завершают работу над законопроектом о противодействии буллингу в образовательных учреждениях. Новый закон не только вводит механизмы борьбы с травлей, но и обязывает школы оперативно сообщать о таких случаях. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев «В отношении организаторов травли будут применять меры индивидуальной профилактической работы. Таких детей будут ставить на учет», — передает слова Метелева радио Sputnik. Депутат подчеркнул, что если профилактические меры не дадут результата, к нарушителям будут применены более строгие санкции, вплоть до отправления в специальные учреждения. Закон о профилактике травли детей могут принять до конца 2025 года. Законопроект также четко регламентирует полномочия образовательных учреждений в подобных ситуациях. Школы должны будут не только фиксировать случаи буллинга, но и оказывать психологическую поддержку пострадавшим. Кроме того, комиссии по делам несовершеннолетних получат право вызывать родителей для профилактических бесед, а при систематических нарушениях — налагать штрафные санкции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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