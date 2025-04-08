08 апреля 2025

Аэропорт Саратова закрыли вслед за Волгоградом

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения ввели в 20:30 по московскому времени
Ограничения ввели в 20:30 по московскому времени Фото:

В аэропорту Саратова временно ограничили прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. 

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 20:30 МСК введены также в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — пишет Кореняко в своем telegram-канале. Ранее временные ограничения ввели в аэропорту Волгограда.

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В аэропорту Саратова временно ограничили прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.  «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 20:30 МСК введены также в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — пишет Кореняко в своем telegram-канале. Ранее временные ограничения ввели в аэропорту Волгограда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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