Аэропорт Саратова закрыли вслед за Волгоградом

Ограничения ввели в 20:30 по московскому времени
В аэропорту Саратова временно ограничили прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 20:30 МСК введены также в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — пишет Кореняко в своем telegram-канале. Ранее временные ограничения ввели в аэропорту Волгограда.
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