Уссурийские десантники подняли российский флаг в Журавке

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В центре освобожденной Журавки появился флаг ВДВ (фото из архива)
В центре освобожденной Журавки появился флаг ВДВ (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В освобожденной Журавке (Сумская область) поднят флаг ВДВ. Флаг установили бойцы 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады, сообщил начальник разведки подразделения с позывным «Глыба».

«Водрузили в центре Журавки флаг ВДВ. Это ознаменовало наш успех», — сказал «Глыба» РИА Новости. 

Минобороны РФ 10 апреля заявило об освобождении Журавки в Сумской области. По информации источников ТАСС, это приближает российские войска к Юнаковке — хабу ВСУ для снабжения группировки в Курской области.

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В освобожденной Журавке (Сумская область) поднят флаг ВДВ. Флаг установили бойцы 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады, сообщил начальник разведки подразделения с позывным «Глыба». «Водрузили в центре Журавки флаг ВДВ. Это ознаменовало наш успех», — сказал «Глыба» РИА Новости.  Минобороны РФ 10 апреля заявило об освобождении Журавки в Сумской области. По информации источников ТАСС, это приближает российские войска к Юнаковке — хабу ВСУ для снабжения группировки в Курской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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