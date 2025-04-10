Уссурийские десантники подняли российский флаг в Журавке

В освобожденной Журавке (Сумская область) поднят флаг ВДВ. Флаг установили бойцы 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады, сообщил начальник разведки подразделения с позывным «Глыба».
«Водрузили в центре Журавки флаг ВДВ. Это ознаменовало наш успех», — сказал «Глыба» РИА Новости.
Минобороны РФ 10 апреля заявило об освобождении Журавки в Сумской области. По информации источников ТАСС, это приближает российские войска к Юнаковке — хабу ВСУ для снабжения группировки в Курской области.
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