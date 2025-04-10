10 апреля 2025

Из-за крушения вертолета в Нью-Йорке погиб как минимум один человек

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работают оперативные службы, сообщила газета NYP
На месте работают оперативные службы, сообщила газета NYP Фото:

Как минимум один человек погиб в результате крушения вертолета в Нью-Йорке. Об этом сообщила местная пожарная служба. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за отказа лопастей у вертолета.

«Вчетверг днем вертолет упал в реку Гудзон, в результате чего погиб по меньшей мере один человек, находившийся на борту», — рассказали представители пожарной службы Нью-Йорка. Их слова передало издание New York Post.

Ранее появилось видео, на котором видно место, куда упал вертолет. Экстренные службы оперативно прибыли на место и начали спасательные работы.

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Как минимум один человек погиб в результате крушения вертолета в Нью-Йорке. Об этом сообщила местная пожарная служба. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за отказа лопастей у вертолета. «Вчетверг днем вертолет упал в реку Гудзон, в результате чего погиб по меньшей мере один человек, находившийся на борту», — рассказали представители пожарной службы Нью-Йорка. Их слова передало издание New York Post. Ранее появилось видео, на котором видно место, куда упал вертолет. Экстренные службы оперативно прибыли на место и начали спасательные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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