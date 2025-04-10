Из-за крушения вертолета в Нью-Йорке погиб как минимум один человек

Как минимум один человек погиб в результате крушения вертолета в Нью-Йорке. Об этом сообщила местная пожарная служба. По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за отказа лопастей у вертолета.
«Вчетверг днем вертолет упал в реку Гудзон, в результате чего погиб по меньшей мере один человек, находившийся на борту», — рассказали представители пожарной службы Нью-Йорка. Их слова передало издание New York Post.
Ранее появилось видео, на котором видно место, куда упал вертолет. Экстренные службы оперативно прибыли на место и начали спасательные работы.
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