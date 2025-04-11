Истребитель Су-34 ударил по месту запуска беспилотников ВСУ в Курской области. Видео

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Су-34 атаковал пункт управления украинских БПЛА
Су-34 атаковал пункт управления украинских БПЛА Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 произвел удар по месту запуска беспилотников (БПЛА) ВСУ, расположенным на территории Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Су-34 нанес удар по месту запуска украинских беспилотников в приграничье Курской области», — передает сообщение РИА Новости Минобороны РФ. Там добавили, что также удар был нанесен и по пункту управления БПЛА.

В Курской области продолжаются интенсивные бои за последние два удерживаемых ВСУ пункта — село Горналь и хутор Олешня, расположенные на границе с Украиной. Российские действия наносят серьезный урон украинским войскам. С августа 2024 года Украина потратила большую часть западной помощи на «Курскую операцию», что привело к значительным потерям и расходам свыше 27 миллиардов долларов, передает «Ридус».

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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 произвел удар по месту запуска беспилотников (БПЛА) ВСУ, расположенным на территории Курской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Су-34 нанес удар по месту запуска украинских беспилотников в приграничье Курской области», — передает сообщение РИА Новости Минобороны РФ. Там добавили, что также удар был нанесен и по пункту управления БПЛА. В Курской области продолжаются интенсивные бои за последние два удерживаемых ВСУ пункта — село Горналь и хутор Олешня, расположенные на границе с Украиной. Российские действия наносят серьезный урон украинским войскам. С августа 2024 года Украина потратила большую часть западной помощи на «Курскую операцию», что привело к значительным потерям и расходам свыше 27 миллиардов долларов, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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