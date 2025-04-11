Белоусов вручил российским военным награды за проявленное мужество

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Белоусов наградил бойцов группировки «Запад»
Белоусов наградил бойцов группировки «Запад» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе совещания на пункте управления группировки «Запад» вручил российским военнослужащим государственные награды за проявленное мужество и героизм. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«За проявленные самоотверженность и героизм Андрей Белоусов вручил военнослужащим государственные награды. В том числе, ордена Мужества, медали „За отвагу“ и знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени», — сообщили в  пресс-службе Минобороны РФ. Белоусов также провел совещание на пункте управления группировки.

В ходе совещания также были рассмотрены текущие задачи обеспечения войск и характер действий противника. Особое внимание уделялось использованию современных беспилотных летательных аппаратов для поддержки операций на передовых позициях и методам противодействия БПЛА противника.

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Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе совещания на пункте управления группировки «Запад» вручил российским военнослужащим государственные награды за проявленное мужество и героизм. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. «За проявленные самоотверженность и героизм Андрей Белоусов вручил военнослужащим государственные награды. В том числе, ордена Мужества, медали „За отвагу“ и знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени», — сообщили в  пресс-службе Минобороны РФ. Белоусов также провел совещание на пункте управления группировки. В ходе совещания также были рассмотрены текущие задачи обеспечения войск и характер действий противника. Особое внимание уделялось использованию современных беспилотных летательных аппаратов для поддержки операций на передовых позициях и методам противодействия БПЛА противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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