В России начали разрабатывать единый визуальный код страны

В Национальном центре (НЦ) «Россия» состоялось подписание двух меморандумов о сотрудничестве, направленных на разработку единого визуального кода страны. Первый документ был подписан с Клубом инвесторов Москвы и предполагает совместную работу над визуальным образом России в архитектуре и градостроительстве. Второй заключен с акционерным обществом «Марка» и посвящен продвижению визуального образа России.
«НЦ „Россия“ подписал меморандумы о формировании единого подхода к разработке визуального кода страны», — сообщила пресс-служба НЦ «России» на сайте организации. Цель этих соглашений — создание единой системы визуальной идентичности Российской Федерации, формирование четкого образа современной эпохи и продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей через архитектуру и дизайн.
Генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова и исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский подчеркнули важность синергии между различными специалистами для успешной разработки суверенного визуального кода. «Совместными усилиями Национального центра „Россия“ и Клуба инвесторов будет организован диалог внутри экспертного сообщества, результатом которого станет выработка единых подходов к суверенному архитектурно-визуальному коду страны», — заявил Преображенский.
В рамках сотрудничества с АО «Марка» планируется разработка нового визуального стиля, отражающего суверенитет и лидерские позиции России. Председатель совета директоров АО «Марка» Дмитрий Панышев отметил, что работа над культурным кодом страны уже ведется, и теперь она будет более формализована.
Национальный центр «Россия» был создан по указу российского лидера Владимира Путина. Основной миссией данного учреждения является сохранение и продвижение национальных традиций страны. В деятельности центра активно участвую федеральные органы исполнительной власти, государственные предприятия, корпорации и региональные власти.
Первым значимым проектом, реализованным Национальным центром «Россия», стала выставка под названием «Наследие для будущего». Эта экспозиция направлена на просвещение граждан о важности межнационального диалога и создания мирного будущего с фокусом на человека.
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