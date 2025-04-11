В Тюменской области временно отключат радио и телевидение

Радио в Тюмени на время отключат 16 апреля
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Отключение вещания запланировано с 15 по 17 апреля
Отключение вещания запланировано с 15 по 17 апреля Фото:

В Тюменской области с 14 по 20 апреля ожидаются кратковременные отключения телерадиосигнала. Данная информация размещена на сайте РТРС по Тюменской области.

«14-20 апреля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями. Они ожидаются в шести муниципалитетах Тюменской области», — написано в сообщении.

Все отключения запланированы с 11 по 17 часов местного времени. В эти периоды на станциях будут проходить профилактические работы. Раньше всех это произойдет в селах Ярково и Колесникова — 15 апреля. На следующий день отключения ожидаются в Тюмени и Бердюжье. А 17 апреля — в Малиновке и Ярково.

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В Тюменской области с 14 по 20 апреля ожидаются кратковременные отключения телерадиосигнала. Данная информация размещена на сайте РТРС по Тюменской области. «14-20 апреля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями. Они ожидаются в шести муниципалитетах Тюменской области», — написано в сообщении. Все отключения запланированы с 11 по 17 часов местного времени. В эти периоды на станциях будут проходить профилактические работы. Раньше всех это произойдет в селах Ярково и Колесникова — 15 апреля. На следующий день отключения ожидаются в Тюмени и Бердюжье. А 17 апреля — в Малиновке и Ярково.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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