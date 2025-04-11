В Тюменской области временно отключат радио и телевидение

В Тюменской области с 14 по 20 апреля ожидаются кратковременные отключения телерадиосигнала. Данная информация размещена на сайте РТРС по Тюменской области.
«14-20 апреля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями. Они ожидаются в шести муниципалитетах Тюменской области», — написано в сообщении.
Все отключения запланированы с 11 по 17 часов местного времени. В эти периоды на станциях будут проходить профилактические работы. Раньше всех это произойдет в селах Ярково и Колесникова — 15 апреля. На следующий день отключения ожидаются в Тюмени и Бердюжье. А 17 апреля — в Малиновке и Ярково.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!