12 апреля 2025
11 апреля 2025

В Курганской области больничная смертность от инфаркта миокарда снижается три года подряд. Инфографика

В Курганской области отмечена низкая больничная смертность от инфаркта миокарда
© Служба новостей «URA.RU»
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В больницах все реже умирают от инфаркта миокарда
В больницах все реже умирают от инфаркта миокарда Фото:

В Курганской области в 2024 году больничная летальность от инфаркта миокарда снизилась до 10,3%. Это самый низкий показатель с 2021 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Российской Федерации.

«Больничная летальность от инфаркта миокарда в Курганской области в 2024 году 10,3%. В 2021 году было 11,5%», — говорится на сайте государственной статистики ЕМИСС.

Больничная летальность от инфаркта миокарда в Курганской области
Больничная летальность от инфаркта миокарда в Курганской области
Фото:

На сайте отмечается, что показатель демонстрирует, какая часть взрослых пациентов (18 лет и старше), у которых был острый или повторный инфаркт миокарда, умерла в больницах. Его считают так: число умерших от инфаркта делят на общее число таких пациентов, которые лечились в стационаре и потом либо были выписаны, либо умерли.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году в Курганской области зарегистрировано 1099 человек с наркотической зависимостью, что на 28% меньше, чем в 2023 году. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.

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В Курганской области в 2024 году больничная летальность от инфаркта миокарда снизилась до 10,3%. Это самый низкий показатель с 2021 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Российской Федерации. «Больничная летальность от инфаркта миокарда в Курганской области в 2024 году 10,3%. В 2021 году было 11,5%», — говорится на сайте государственной статистики ЕМИСС. На сайте отмечается, что показатель демонстрирует, какая часть взрослых пациентов (18 лет и старше), у которых был острый или повторный инфаркт миокарда, умерла в больницах. Его считают так: число умерших от инфаркта делят на общее число таких пациентов, которые лечились в стационаре и потом либо были выписаны, либо умерли. Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году в Курганской области зарегистрировано 1099 человек с наркотической зависимостью, что на 28% меньше, чем в 2023 году. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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