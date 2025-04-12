В Курганской области в 2024 году больничная летальность от инфаркта миокарда снизилась до 10,3%. Это самый низкий показатель с 2021 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Российской Федерации.
«Больничная летальность от инфаркта миокарда в Курганской области в 2024 году 10,3%. В 2021 году было 11,5%», — говорится на сайте государственной статистики ЕМИСС.
На сайте отмечается, что показатель демонстрирует, какая часть взрослых пациентов (18 лет и старше), у которых был острый или повторный инфаркт миокарда, умерла в больницах. Его считают так: число умерших от инфаркта делят на общее число таких пациентов, которые лечились в стационаре и потом либо были выписаны, либо умерли.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году в Курганской области зарегистрировано 1099 человек с наркотической зависимостью, что на 28% меньше, чем в 2023 году. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.
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