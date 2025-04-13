«Это не перенос»: финал выборов главы Кургана пройдет в другой день

Финальный этап выборов главы Кургана пройдет в другой день. Ранее депутаты хотели провести заседание 16 апреля, сейчас голосование запланировано на 23 апреля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к правительству Курганской области.
«Заседание депутатов городской думы по выборам главы Кургана 16 апреля не пройдет. Собраться должны 23 апреля. Однако нельзя назвать это переносом, ведь 23 апреля это плановая дата. Крайний срок, когда имя мэра должны назвать, настанет 30 апреля», — рассказали URA.RU источники.
Депутаты изначально должны были назвать имя нового мэра Кургана к концу апреля, 9 и 16 апреля были датами на случай спешки. Источники также уточняют, что пока причина более поздней даты проведения финала не разглашается. Некоторые были уверены, что это связывают с тем, что основному претенденту Антону Науменко не хватало стажа для вступления в должность мэра. Однако по другой версии, у Науменко все хорошо.
Источники также уточняют, что власти Кургана не ждут форс-мажоров на новых выборах главы города. Со слов инсайдеров, претендент и юрист Алексей Кондратьев отзывать свою кандидатуру не планирует, поэтому финальный этап должен пройти.
У себя в telegram-канале вице-губернатор региона и председатель конкурсной комиссии по выборам Андрей Алексеев отметил, что чиновники ответственно подошли к отбору кандидатов и они уверены в прошедших в финал претендентах. Политик также отметил, что они смотрели на то, как участник смог бы управлять городом. «Я прошу жителей Кургана пользоваться официальной информацией. Поверьте, если конкурсной комиссии делегировали право отбора кандидатов, то она полностью осознает свою ответственность за это, как и депутаты городской думы, которым предстоит принять решение», — писал в посте Алексеев.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в аппарат Курганской городской думы. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету. В финал прошли врип мэра Антон Науменко и адвокат Курганской областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев. За пост мэра после первого этапа боролись: оппозиционер Яков Сидоров, пенсионер Олег Смирнов, депутат Антон Рудаков, активист Виктор Князев, юрист Павел Котюсов и свердловский политик Владимир Герасименко. Еще один кандидат, Егор Ситников свою кандидатуру отозвал до собеседования.
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