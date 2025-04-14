Экс-депутат думы Екатеринбурга досрочно вышел из тюрьмы

Бывшего депутата из Екатеринбурга Кагилева выпустили из колонии по УДО
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Заседание городской думы Екатеринбурга, кагилев олег
Олег Кагилев освободился на два года раньше положенного Фото:

Бывший депутат екатеринбургской думы Олег Кагилев досрочно вышел из колонии на свободу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«В начале 2025 года Первоуральский городской суд удовлетворил ходатайство осужденного Кагилева об УДО. До окончания срока наказания оставалось 2 года 1 месяц 11 дней. Постановление было обжаловано прокурором. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела и выслушав мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений», — пояснили в инстанции.

Кагилева отправили на семь лет в тюрьму в 2020 году. Его признали виновным в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере. Следствию удалось доказать, что в 2017 году Кагилев, будучи директором областного управления капстроительства, через посредника предложил директору ООО «СтроймонтажУрал-2000» Владимиру Абраменко помощь в победе на аукционе по строительству спорткомплекса «Синегорец» в поселке Баранчинском. Откат должен был составить 5% — 6,6 млн рублей. Абраменко выиграл тендер, но взятку так и не передал.

Вынесенный судом суровый приговор шокировал истэблишмент. Некоторые расценили его как аппаратный сигнал тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева тем, кто лоялен опальному бывшему вице-губернатору Владимиру Тунгусову. В свое время Кагилев шел на выборы в гордуму от так называемого «списка Тунгусова» — пула лояльных чиновнику кандидатов, противопоставившего себя избирательным спискам главы региона. Именно тогда в отношении него и началась проверка, за которой последовало уголовное дело.

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Бывший депутат екатеринбургской думы Олег Кагилев досрочно вышел из колонии на свободу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «В начале 2025 года Первоуральский городской суд удовлетворил ходатайство осужденного Кагилева об УДО. До окончания срока наказания оставалось 2 года 1 месяц 11 дней. Постановление было обжаловано прокурором. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела и выслушав мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений», — пояснили в инстанции. Кагилева отправили на семь лет в тюрьму в 2020 году. Его признали виновным в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере. Следствию удалось доказать, что в 2017 году Кагилев, будучи директором областного управления капстроительства, через посредника предложил директору ООО «СтроймонтажУрал-2000» Владимиру Абраменко помощь в победе на аукционе по строительству спорткомплекса «Синегорец» в поселке Баранчинском. Откат должен был составить 5% — 6,6 млн рублей. Абраменко выиграл тендер, но взятку так и не передал. Вынесенный судом суровый приговор шокировал истэблишмент. Некоторые расценили его как аппаратный сигнал тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева тем, кто лоялен опальному бывшему вице-губернатору Владимиру Тунгусову. В свое время Кагилев шел на выборы в гордуму от так называемого «списка Тунгусова» — пула лояльных чиновнику кандидатов, противопоставившего себя избирательным спискам главы региона. Именно тогда в отношении него и началась проверка, за которой последовало уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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