Экс-депутат думы Екатеринбурга досрочно вышел из тюрьмы

Бывшего депутата из Екатеринбурга Кагилева выпустили из колонии по УДО

14 апреля 2025 в 16:13 Размер текста - 17 +

Олег Кагилев освободился на два года раньше положенного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший депутат екатеринбургской думы Олег Кагилев досрочно вышел из колонии на свободу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «В начале 2025 года Первоуральский городской суд удовлетворил ходатайство осужденного Кагилева об УДО. До окончания срока наказания оставалось 2 года 1 месяц 11 дней. Постановление было обжаловано прокурором. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела и выслушав мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений», — пояснили в инстанции. Кагилева отправили на семь лет в тюрьму в 2020 году. Его признали виновным в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере. Следствию удалось доказать, что в 2017 году Кагилев, будучи директором областного управления капстроительства, через посредника предложил директору ООО «СтроймонтажУрал-2000» Владимиру Абраменко помощь в победе на аукционе по строительству спорткомплекса «Синегорец» в поселке Баранчинском. Откат должен был составить 5% — 6,6 млн рублей. Абраменко выиграл тендер, но взятку так и не передал. Вынесенный судом суровый приговор шокировал истэблишмент. Некоторые расценили его как аппаратный сигнал тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева тем, кто лоялен опальному бывшему вице-губернатору Владимиру Тунгусову. В свое время Кагилев шел на выборы в гордуму от так называемого «списка Тунгусова» — пула лояльных чиновнику кандидатов, противопоставившего себя избирательным спискам главы региона. Именно тогда в отношении него и началась проверка, за которой последовало уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший депутат екатеринбургской думы Олег Кагилев досрочно вышел из колонии на свободу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «В начале 2025 года Первоуральский городской суд удовлетворил ходатайство осужденного Кагилева об УДО. До окончания срока наказания оставалось 2 года 1 месяц 11 дней. Постановление было обжаловано прокурором. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела и выслушав мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений», — пояснили в инстанции. Кагилева отправили на семь лет в тюрьму в 2020 году. Его признали виновным в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере. Следствию удалось доказать, что в 2017 году Кагилев, будучи директором областного управления капстроительства, через посредника предложил директору ООО «СтроймонтажУрал-2000» Владимиру Абраменко помощь в победе на аукционе по строительству спорткомплекса «Синегорец» в поселке Баранчинском. Откат должен был составить 5% — 6,6 млн рублей. Абраменко выиграл тендер, но взятку так и не передал. Вынесенный судом суровый приговор шокировал истэблишмент. Некоторые расценили его как аппаратный сигнал тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева тем, кто лоялен опальному бывшему вице-губернатору Владимиру Тунгусову. В свое время Кагилев шел на выборы в гордуму от так называемого «списка Тунгусова» — пула лояльных чиновнику кандидатов, противопоставившего себя избирательным спискам главы региона. Именно тогда в отношении него и началась проверка, за которой последовало уголовное дело.