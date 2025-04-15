Путин: власти ждут сокращения ипотеки для улучшения ситуации с инфляцией

Необходимо сократить объемы ипотеки в стране для улучшения макроэкономических показателей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«А экономические власти и хотят, чтобы ипотека сократилась в целях улучшения макроэкономических показателей», — подчеркнул Путин, отметив, что первоначальный взнос и резервы по ипотеке в итоге приведут к ее сокращению. Такое заявление было сделано в ходе расширенного заседания Госсовета.
Кроме того, президент подчеркнул роль Центрального банка и правительства в процессе подавления инфляции. По его словам, если не удастся контролировать уровень инфляции, это повлечет за собой серьезные проблемы для всей экономики и всех граждан РФ.
В начале 2025 года инфляция в стране выросла на 10%. По словам экспертов, ее устойчивое снижение начнется во втором полугодии 2025 года. До этого ситуация будет оставаться напряженной.
Российский лидер подчеркнул, что ситуация с инфляцией в России улучшается. По его словам, она «постепенно меняется к лучшему».
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