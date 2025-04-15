Путин: власти ждут сокращения ипотеки для улучшения ситуации с инфляцией

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С помощью ипотеки Путин хочет улучшить ситуацию с инфляцией
С помощью ипотеки Путин хочет улучшить ситуацию с инфляцией Фото:

Необходимо сократить объемы ипотеки в стране для улучшения макроэкономических показателей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«А экономические власти и хотят, чтобы ипотека сократилась в целях улучшения макроэкономических показателей», — подчеркнул Путин, отметив, что первоначальный взнос и резервы по ипотеке в итоге приведут к ее сокращению. Такое заявление было сделано в ходе расширенного заседания Госсовета.

Кроме того, президент подчеркнул роль Центрального банка и правительства в процессе подавления инфляции. По его словам, если не удастся контролировать уровень инфляции, это повлечет за собой серьезные проблемы для всей экономики и всех граждан РФ.

В начале 2025 года инфляция в стране выросла на 10%. По словам экспертов, ее устойчивое снижение начнется во втором полугодии 2025 года. До этого ситуация будет оставаться напряженной.

Российский лидер подчеркнул, что ситуация с инфляцией в России улучшается. По его словам, она «постепенно меняется к лучшему».

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Необходимо сократить объемы ипотеки в стране для улучшения макроэкономических показателей. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «А экономические власти и хотят, чтобы ипотека сократилась в целях улучшения макроэкономических показателей», — подчеркнул Путин, отметив, что первоначальный взнос и резервы по ипотеке в итоге приведут к ее сокращению. Такое заявление было сделано в ходе расширенного заседания Госсовета. Кроме того, президент подчеркнул роль Центрального банка и правительства в процессе подавления инфляции. По его словам, если не удастся контролировать уровень инфляции, это повлечет за собой серьезные проблемы для всей экономики и всех граждан РФ. В начале 2025 года инфляция в стране выросла на 10%. По словам экспертов, ее устойчивое снижение начнется во втором полугодии 2025 года. До этого ситуация будет оставаться напряженной. Российский лидер подчеркнул, что ситуация с инфляцией в России улучшается. По его словам, она «постепенно меняется к лучшему».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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