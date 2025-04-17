17 апреля 2025

Курган богат талантами: шадринский кикбоксер стал призером Кубка России. Фото

Шадринский кикбоксер Кораблев занял третье место на Кубке России
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования по кикбоксингу проходили в Омске
Соревнования по кикбоксингу проходили в Омске Фото:

Спортсмен Дмитрий Кораблев из Шадринска (Курганская область) взял бронзу на Кубке России по кикбоксингу, который проходил с 14 по 19 апреля в Омске. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области.

Кикбоксер Дмитрий Кораблев занял третье место на Кубке России
Кикбоксер Дмитрий Кораблев занял третье место на Кубке России
Фото:

«Курганскую область представил Дмитрий Кораблев из клуба „УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР“ г. Шадринска. Спортсмен смог добиться третьего места, уступив в полуфинале действующему 10-ти кратному Чемпиону России из республики Хакасия», — пишет ведомство.

Всего в Кубке России по всем дисциплинам кикбоксинга приняли участие 1500 спортсменов из 49 регионов страны. Этой осенью Дмитрию Кораблеву предстоит выступить на своем первом чемпионате России уже в возрастной категории «мужчины 18 лет и старше». Спортсмен тренируется под руководством Сергея Бухвалова.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский гиревик Данил Потапов получит губернаторскую выплату за победу на Первенстве России. Сумма составит 25 тысяч рублей.

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Спортсмен Дмитрий Кораблев из Шадринска (Курганская область) взял бронзу на Кубке России по кикбоксингу, который проходил с 14 по 19 апреля в Омске. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области. «Курганскую область представил Дмитрий Кораблев из клуба „УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР“ г. Шадринска. Спортсмен смог добиться третьего места, уступив в полуфинале действующему 10-ти кратному Чемпиону России из республики Хакасия», — пишет ведомство. Всего в Кубке России по всем дисциплинам кикбоксинга приняли участие 1500 спортсменов из 49 регионов страны. Этой осенью Дмитрию Кораблеву предстоит выступить на своем первом чемпионате России уже в возрастной категории «мужчины 18 лет и старше». Спортсмен тренируется под руководством Сергея Бухвалова. Ранее URA.RU сообщало, что курганский гиревик Данил Потапов получит губернаторскую выплату за победу на Первенстве России. Сумма составит 25 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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