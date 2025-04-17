Спортсмен Дмитрий Кораблев из Шадринска (Курганская область) взял бронзу на Кубке России по кикбоксингу, который проходил с 14 по 19 апреля в Омске. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области.
«Курганскую область представил Дмитрий Кораблев из клуба „УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР“ г. Шадринска. Спортсмен смог добиться третьего места, уступив в полуфинале действующему 10-ти кратному Чемпиону России из республики Хакасия», — пишет ведомство.
Всего в Кубке России по всем дисциплинам кикбоксинга приняли участие 1500 спортсменов из 49 регионов страны. Этой осенью Дмитрию Кораблеву предстоит выступить на своем первом чемпионате России уже в возрастной категории «мужчины 18 лет и старше». Спортсмен тренируется под руководством Сергея Бухвалова.
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