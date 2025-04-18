Сколько придется потратить на Пасху в 2025 году: цены на яйца и куличи

В 2025 году Пасха будет отмечаться 20 апреля. Это время, когда традиционно готовят куличи и окрашивают яйца, и, конечно, актуальным становится вопрос о стоимости этих праздничных атрибутов. Подробнее об этом в материале URA.RU.
Цены на яйца
На данный момент стоимость десятка куриных яиц, которые накануне Пасхи подешевели на 12%, составляет 107,07 рубля. Для окрашивания с помощью натуральных ингредиентов вам понадобятся свекла, морковь и чай. Свежая свекла стоит около 57,25 рублей за килограмм, а морковь — примерно 53,06 рублей за килограмм. Если говорить о чае, который также подходит для окрашивания, его стоимость составляет около 1336,34 рублей за килограмм. В итоге все необходимые ингредиенты для окрашивания десяти яиц обойдутся вам примерно в 184,87 рублей.
Красим яйца: натуральные красители
Свекла придаёт яйцам различные оттенки розового цвета, от нежного до яркого. Однако учтите, что свекла может окрашивать поверхности, поэтому рекомендуется использовать перчатки. Для окраски яиц свеклой выжмите сок корнеплода, добавьте столовую ложку уксуса и поместите горячие яйца в смесь на 10 минут. Чем дольше они будут в растворе, тем ярче будет цвет.
Морковь также является отличным натуральным красителем, создающим теплые оттенки от золотистого до оранжевого. Использование морковного пюре можно совместить с уксусом и слегка прогреть смесь с яйцами на слабом огне. Альтернативно, свежевыжатый морковный сок позволит получить равномерный цвет. Для достижения насыщенного оттенка яйца достаточно оставить в соке на ночь. Чтобы улучшить окраску, можно добавить тертую морковь в отвар из луковой шелухи или натереть готовые яйца подсолнечным маслом для блеска.
Чайная заварка также прекрасно подходит для окраски яиц. Для этого заваривается черный чай, который затем процеживается и используется для варки яиц. При нагревании цвет получается более насыщенным. После окрашивания яйца можно натереть растительным маслом для улучшения оттенка. Такой метод окраски безопасен и позволяет получить красивое оформление для праздничного стола.
Куличи: стоимость и рецепт
Одним из главных угощений на Пасху является кулич. По последним данным, общая стоимость ингредиентов для приготовления одного кулича составляет около 221,46 рублей. Если рассмотреть основные компоненты, то 250 грамм муки обойдется в 13,67 рублей, а три яйца — в 29,05 рублей. Стоимость 100 грамм сахара составляет 7,4 рубля, а 50 грамм масла — 61,34 рублей.
Чтобы приготовить кулич, сначала следует смешать муку с разрыхлителем и взбить яйца с сахаром. После этого добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте до однородности. Затем введите в тесто изюм и, по желанию, цедру лимона. Выпекайте в предварительно разогретой духовке до 180 градусов в течение 30-40 минут.
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