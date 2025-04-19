Олимпийская чемпионка Вяльбе отреагировала на санкции Зеленского

Олимпийская чемпионка Вяльбе: мне все равно на санкции
© Служба новостей «URA.RU»
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Олимпийская чемпионка равнодушна к санкциям
Олимпийская чемпионка равнодушна к санкциям Фото:

Трехкратную олимпийскую чемпионку и президента федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе не беспокоят санкции, которые ввел против нее президент Украины Владимир Зеленский. Об этом чемпионка рассказала в беседе с URA.RU.

«Мне все равно, что он там вводит. Я так и уже была в украинском санкционного списке, а также в канадском. И дальше что? Слава богу, у меня на Украине ничего не было и быть не может», — заявила собеседница агентства.

Зеленский ввел очередные санкции, в которые вошли 20 российских артистов и спортсменов. Среди них SHAMAN, Александр Розенбаум, Гарик Сукачев, балетмейстер Николай Цискаридзе, режиссер Егор Кончаловский, дрессировщик Юрий Куклачев. Санкции действуют в течение десяти лет и включают блокировку активов на Украине, аннулирование лицензий, запрет на передачу интеллектуальной собственности и лишение госнаград и другое.

Вяльбе подчеркнула, что ее в принципе не заботит то, чем занимается Зеленский: «Он не стоит того, чтоб я о нем думала», — резюмировала спортсменка.

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Трехкратную олимпийскую чемпионку и президента федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе не беспокоят санкции, которые ввел против нее президент Украины Владимир Зеленский. Об этом чемпионка рассказала в беседе с URA.RU. Зеленский ввел очередные санкции, в которые вошли 20 российских артистов и спортсменов. Среди них SHAMAN, Александр Розенбаум, Гарик Сукачев, балетмейстер Николай Цискаридзе, режиссер Егор Кончаловский, дрессировщик Юрий Куклачев. Санкции действуют в течение десяти лет и включают блокировку активов на Украине, аннулирование лицензий, запрет на передачу интеллектуальной собственности и лишение госнаград и другое. Вяльбе подчеркнула, что ее в принципе не заботит то, чем занимается Зеленский: «Он не стоит того, чтоб я о нем думала», — резюмировала спортсменка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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