В Курганской области супруги-пенсионеры перевели мошенникам 7 миллионов сбережений

В Курганской области за минувшую неделю жертвами телефонных и интернет-мошенников стали 13 человек, из которых пять — пенсионеры. В числе жертв супруги-пенсионеры, которые перевели свои сбережения аферистам в размере 7-ми миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
По данным ведомства, злоумышленники позвонили 74-летней женщине через мессенджер WhatsApp (принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), представившись сотрудником «Энергосбыта» и под предлогом замены счетчика электроэнергии получили у нее данные СНИЛС. После этого пенсионерке поступил звонок якобы от сотрудников портала «Госуслуги», которые сообщили, что на основании предоставленных данных неизвестные могут оформить кредиты и похитить деньги. Муж женщины, услышав разговор, также обеспокоился сохранностью сбережений. «Далее с пенсионерами связался якобы сотрудник Центробанка, который убедил их о необходимости снятия денежных средств и переводе их на безопасные счета. Потерпевшие, действуя по указанию мошенников, прибыли в один из офисов банка, где перевели 2 миллиона 500 тысяч рублей на счета злоумышленников, затем в другом офисе также перевели 4 миллиона 500 тысяч рублей», — пишет ведомство.
Только после этого пенсионеры поняли, что стали жертвами мошенников, и обратились в полицию. Следствие возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
Прокуратура предупредила, что мошенники обычно представляются сотрудниками различных организаций — банков, правоохранительных органов, служб безопасности или государственных порталов — и сообщают о фиктивных проблемах: якобы произошло снятие денег, заблокирован счет, оформлен кредит или родственник попал в беду. Власти призывают жителей быть особенно внимательными при телефонных разговорах, не передавать личные данные и прекращать подозрительные разговоры.
Ранее в Курганской области уже фиксировались случаи, когда мошенники выдавали себя за сотрудников различных ведомств, в том числе Минобороны. За неделю они обманули 15 человек на сумму свыше 7,5 миллионов рублей.
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