Курганские депутаты приняли отставку жены экс-главы СКР Францишко

Депутаты Курганской областной думы на заседании приняли отставку Ларисы Францишко с поста зампредседателя региональной Избирательной комиссии. Ее уход связывают с переводом ее супруга экс-главы местного СКР Богдана Францишко в Свердловскую область. Как передает корреспондент URA.RU с заседания, решение было принято на основании личного заявления.
«Комитет вносит на разное представление проекта постановления и предлагает прекратить полномочия члена избирательной комиссии Курганской области Ларисы Францишко на основании личного заявления. Прошу поддержать», — прозвучало на заседании, сообщает корреспондент.
Также депутаты подчеркнули, что ее супруг бывший глава СКР Богдан Францишко недавно был переведен руководителем следственного управления по Свердловской области. В ходе обсуждения было отмечено, что решение об отставке связано с изменившимися обстоятельствами в семье Францишко. Депутаты поддержали инициативу единогласно, не выдвинув дополнительных замечаний или предложений.
Ранее URA.RU писало, зампредседателя Избирательной комиссии Курганской области Лариса Францишко, супруга экс-главы курганского следственного управления СКР Богдана Францишко, покидает свою должность и переезжает в Екатеринбург. Сейчас ее супруг занимает пост руководителя СУ СК по Свердловской области.
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