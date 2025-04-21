21 апреля 2025

Курганские депутаты приняли отставку жены экс-главы СКР Францишко

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Увольнение Ларисы Францишко официально приняли
Увольнение Ларисы Францишко официально приняли Фото:

Депутаты Курганской областной думы на заседании приняли отставку Ларисы Францишко с поста зампредседателя региональной Избирательной комиссии. Ее уход связывают с переводом ее супруга экс-главы местного СКР Богдана Францишко в Свердловскую область. Как передает корреспондент URA.RU с заседания, решение было принято на основании личного заявления.

«Комитет вносит на разное представление проекта постановления и предлагает прекратить полномочия члена избирательной комиссии Курганской области Ларисы Францишко на основании личного заявления. Прошу поддержать», — прозвучало на заседании, сообщает корреспондент. 

Также депутаты подчеркнули, что ее супруг бывший глава СКР Богдан Францишко недавно был переведен руководителем следственного управления по Свердловской области. В ходе обсуждения было отмечено, что решение об отставке связано с изменившимися обстоятельствами в семье Францишко. Депутаты поддержали инициативу единогласно, не выдвинув дополнительных замечаний или предложений.

Ранее URA.RU писало, зампредседателя Избирательной комиссии Курганской области Лариса Францишко, супруга экс-главы курганского следственного управления СКР Богдана Францишко, покидает свою должность и переезжает в Екатеринбург. Сейчас ее супруг занимает пост руководителя СУ СК по Свердловской области.

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Депутаты Курганской областной думы на заседании приняли отставку Ларисы Францишко с поста зампредседателя региональной Избирательной комиссии. Ее уход связывают с переводом ее супруга экс-главы местного СКР Богдана Францишко в Свердловскую область. Как передает корреспондент URA.RU с заседания, решение было принято на основании личного заявления. «Комитет вносит на разное представление проекта постановления и предлагает прекратить полномочия члена избирательной комиссии Курганской области Ларисы Францишко на основании личного заявления. Прошу поддержать», — прозвучало на заседании, сообщает корреспондент.  Также депутаты подчеркнули, что ее супруг бывший глава СКР Богдан Францишко недавно был переведен руководителем следственного управления по Свердловской области. В ходе обсуждения было отмечено, что решение об отставке связано с изменившимися обстоятельствами в семье Францишко. Депутаты поддержали инициативу единогласно, не выдвинув дополнительных замечаний или предложений. Ранее URA.RU писало, зампредседателя Избирательной комиссии Курганской области Лариса Францишко, супруга экс-главы курганского следственного управления СКР Богдана Францишко, покидает свою должность и переезжает в Екатеринбург. Сейчас ее супруг занимает пост руководителя СУ СК по Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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