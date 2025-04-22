Курганские велосипедисты проедут 170 километров в честь Дня Победы

В Курганской области в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стартует велопробег «Дорога памяти II», посвященный уроженцу региона, герою войны Максиму Захарову. Велосипедисты проедут 170 километров. Об этом сообщает группа «ВЕЛОКУРГАН» в соцсети «ВКонтакте».
«В этом году „Дорога памяти“ обретает новое дыхание. 2 и 3 мая состоится 170-километровый велопробег, посвященный рядовому Максиму Захарову — уникальному человеку, единственному жителю Курганской области, ставшему кавалером пяти медалей „За отвагу“. Этой высокой чести удостоены всего 13 человек во всем Советском Союзе», — пише группа.
Велопробег пройдет от родины Захарова в Шатровском районе до Кургана. Велосипедисты финишируют у Вечного огня и возложат венок к памятнику Захарова.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганской библиотеке имени Куликова 25 апреля пройдет акция «Свои герои». Посетители смогут окунуться в атмосферу военных лет.
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