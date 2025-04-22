Курганский комбинат, где готовят школьное питание, стал прибыльным после приватизации

В Кургане бывшее муниципальное предприятие «Комбинат питания», которое после приватизации стало акционерным обществом, в шесть раз увеличило прибыль. Об этом говорится в отчетах компании по итогам работы за 2024 год. Ранее организация была убыточной.
«Чистая прибыль АО „Комбинат питания“ за 2024 год — 35, 9 млн рублей. Выручка компании достигла 420, 6 млн рублей», — сообщается в отчетах на сервисах СПАРК и СБИС. В 2023 году фирма отчитывалась об убытках в размере 7 млн рублей.
В АО «Комбинат питания» направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
«Комбинат питания» занимается поставкой завтраков и обедов в городские школы. Также предприятие оказывает услуги по организации питания для жителей, участвуя в праздниках и мероприятиях. Долгое время руководителем МУП был Вячеслав Тяжельников — отец экс-мэра Кургана Елены Ситниковой. Сейчас акционерное общество возглавляет временно исполняющая обязанности гендиректора Людмила Кузнецова.
Решение о приватизации МУП «Комбинат питания» было принято осенью 2024 года. В состав совета директоров нового акционерного общества вошли чиновники мэрии Кургана.
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