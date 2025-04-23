Стало известно, на каком автомобиле будет ездить в Москве Си Цзиньпин

Во время своего предстоящего приезда в Москву, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин будет перемещаться на автомобиле Hongqi N701. Об этом сообщило лицо, близкое к подготовке визита.
«Господин Си будет передвигаться на автомобиле Hongqi N701», — сказал собеседник ТАСС. В честь 80-летия празднования Победы в Великой Отечественной войне, компания Hongqi также обеспечит 20 лимузинов H9 и 10 минивэнов HQ10 для транспортировки приглашенных гостей.
На территории России доступно семь моделей автомобилей Hongqi, дистрибьютором которых является компания «ФАВ Восточная Европа». Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, уточнил, что визит Си Цзиньпина запланирован на май месяц, и он примет участие в торжественных мероприятиях столицы.
Hongqi, что переводится как «Красное знамя», был основан в 1958 году и первоначально производил автомобили для государственных целей КНР. Начиная с 2018 года, под этим брендом стали выпускаться автомобили для массового рынка.
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