Москвича с крупной партией наркотиков задержали тюменские полицейские

Тюменские полицейские задержали жителя Московской области, перевозившего три килограмма метадона. Об этом сообщил официальный канал МВД России.
«В присутствии понятых полицейские в салоне машины обнаружили 12 прозрачных пакетов с кристаллообразным веществом. Согласно проведенному экспертом исследованию установлено, что внутри находился метадон массой около трех кг», — отметили в ведомстве.
После задержания молодой человек признался в содеянном. Он отметил, что направлялся из Московской области в Новосибирск, чтобы на территории города распространить запрещенное вещество.
На мужчину завели уголовное дело по статье о хранении и распространении наркотических средств (228 УК РФ). На данный момент москвич находится под стражей.
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