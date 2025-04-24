Москвича с крупной партией наркотиков задержали тюменские полицейские

Москвич пытался провезти через Тюменскую область 3 кг наркотиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина заключен под стражу
Мужчина заключен под стражу Фото:

Тюменские полицейские задержали жителя Московской области, перевозившего три килограмма метадона. Об этом сообщил официальный канал МВД России.

«В присутствии понятых полицейские в салоне машины обнаружили 12 прозрачных пакетов с кристаллообразным веществом. Согласно проведенному экспертом исследованию установлено, что внутри находился метадон массой около трех кг», — отметили в ведомстве.

После задержания молодой человек признался в содеянном. Он отметил, что направлялся из Московской области в Новосибирск, чтобы на территории города распространить запрещенное вещество.

На мужчину завели уголовное дело по статье о хранении и распространении наркотических средств (228 УК РФ). На данный момент москвич находится под стражей.

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Тюменские полицейские задержали жителя Московской области, перевозившего три килограмма метадона. Об этом сообщил официальный канал МВД России. «В присутствии понятых полицейские в салоне машины обнаружили 12 прозрачных пакетов с кристаллообразным веществом. Согласно проведенному экспертом исследованию установлено, что внутри находился метадон массой около трех кг», — отметили в ведомстве. После задержания молодой человек признался в содеянном. Он отметил, что направлялся из Московской области в Новосибирск, чтобы на территории города распространить запрещенное вещество. На мужчину завели уголовное дело по статье о хранении и распространении наркотических средств (228 УК РФ). На данный момент москвич находится под стражей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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