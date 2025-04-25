Гордума Тобольска обновится минимум наполовину

На предварительное голосование «Единой России» по выборам в Тобольскую гордуму заявились 130 кандидатов. Из них 13 — действующие депутаты. 11 представителей партии в гордуме решили не участвовать в праймериз.
«Обновление депутатских корпусов в думах — тренд, заданный федеральным руководством. Вместе с ним есть необходимость поддерживать приход на важные посты ветеранов спецоперации. Тобольская гордума обновится минимум наполовину», — отмечают собеседники агентства в политсообществе региона.
Среди действующих народных избранников, заявившихся на праймериз: председатель думы Андрей Ходосевич, его заместитель Михаил Никитин, а также депутаты: Максим Захаров, Сергей Леушин, Людмила Останина, Константин Константинов, Людмила Торопова, Елена Бельская, Сергей Кугаевский, Светлана Терентьева, Наталья Данилина и Эдуард Махмутов.
На предварительное голосование также подались трое тобольских участников СВО: действующий депутат Петр Петрович (избран на довыборах в прошлом году), оператор техустановок Западно-Сибирского Нефтехимического Комбината» Иван Максимов и замдиректора «Центра Сибирско-татарской культуры» Наиль Янишев.
Сейчас из 25 депутатов в гордуме Тобольска оппозицию представляет лишь один — депутат от СРЗП Владимир Кидло. Ранее URA.RU сообщало о том, что спикер гордумы Тобольска Андрей Ходосевич сохранит свой пост после выборов в сентябре 2025 года.
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