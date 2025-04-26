На трассе в Ленинградской области столкнулись 20 авто, есть пострадавшие

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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, топ, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помощь, скорая
На место ДТП направилась скорая Фото:

В Ленинградской области ночью 26 апреля из-за гололеда произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием более 20 автомобилей. Авария случилась на Киевском шоссе возле съезда на Фрезерную улицу в Гатчине. Есть пострадавшие.

«На дороге столкнулись минимум 22 автомобиля. Несколько из них сильно разбиты», — об этом пишет telegram-канал SHOT.

По сведениям издания, причиной массового ДТП стал гололед, образовавшийся из-за минусовой температуры. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Как сообщало URA.RU ранее, массовая авария с участие 16 машин произошла в Брянске. У большинства машин повреждены кузова, у нескольких иномарок — передние части. Люди получили легкие травмы, погибших нет.

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В Ленинградской области ночью 26 апреля из-за гололеда произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием более 20 автомобилей. Авария случилась на Киевском шоссе возле съезда на Фрезерную улицу в Гатчине. Есть пострадавшие. «На дороге столкнулись минимум 22 автомобиля. Несколько из них сильно разбиты», — об этом пишет telegram-канал SHOT. По сведениям издания, причиной массового ДТП стал гололед, образовавшийся из-за минусовой температуры. На место происшествия прибыли экстренные службы. Как сообщало URA.RU ранее, массовая авария с участие 16 машин произошла в Брянске. У большинства машин повреждены кузова, у нескольких иномарок — передние части. Люди получили легкие травмы, погибших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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