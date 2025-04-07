Из-за гололеда в российском регионе столкнулись сразу 16 машин

В Брянске на путепроводе Московского проспекта из-за гололеда произошло крупное ДТП с участием минимум 16 автомобилей. Об этом сообщают местные СМИ.
«В Брянске на путепроводе Московского проспекта из-за гололеда произошло крупное ДТП с участием минимум 16 автомобилей. У большинства машин повреждены кузова, у нескольких иномарок — передние части. Люди получили легкие травмы, погибших нет». — сообщает telegram-канал Mash. Отмечается, что общественный транспорт в районе движется с перебоями.
Ранее телеканал RT сообщал, что в Москве из-за снегопада приостановлена аренда электросамокатов и велосипедов. Операторы временно прекратили сервисы до улучшения погодных условий. Департамент транспорта рекомендует воздержаться от поездок на личных самокатах и велосипедах, а также советует не выезжать на автомобилях с летней резиной.
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