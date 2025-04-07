07 апреля 2025

Из-за гололеда в российском регионе столкнулись сразу 16 машин

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В Брянске из-за гололеда произошло крупное ДТП с участием 16 автомобилей
В Брянске из-за гололеда произошло крупное ДТП с участием 16 автомобилей Фото:

В Брянске на путепроводе Московского проспекта из-за гололеда произошло крупное ДТП с участием минимум 16 автомобилей. Об этом сообщают местные СМИ. 

«В Брянске на путепроводе Московского проспекта из-за гололеда произошло крупное ДТП с участием минимум 16 автомобилей. У большинства машин повреждены кузова, у нескольких иномарок — передние части. Люди получили легкие травмы, погибших нет». — сообщает telegram-канал Mash. Отмечается, что общественный транспорт в районе движется с перебоями. 

Ранее телеканал RT сообщал, что в Москве из-за снегопада приостановлена аренда электросамокатов и велосипедов. Операторы временно прекратили сервисы до улучшения погодных условий. Департамент транспорта рекомендует воздержаться от поездок на личных самокатах и велосипедах, а также советует не выезжать на автомобилях с летней резиной. 

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В Брянске на путепроводе Московского проспекта из-за гололеда произошло крупное ДТП с участием минимум 16 автомобилей. Об этом сообщают местные СМИ.  «В Брянске на путепроводе Московского проспекта из-за гололеда произошло крупное ДТП с участием минимум 16 автомобилей. У большинства машин повреждены кузова, у нескольких иномарок — передние части. Люди получили легкие травмы, погибших нет». — сообщает telegram-канал Mash. Отмечается, что общественный транспорт в районе движется с перебоями.  Ранее телеканал RT сообщал, что в Москве из-за снегопада приостановлена аренда электросамокатов и велосипедов. Операторы временно прекратили сервисы до улучшения погодных условий. Департамент транспорта рекомендует воздержаться от поездок на личных самокатах и велосипедах, а также советует не выезжать на автомобилях с летней резиной. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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