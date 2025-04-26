За последние сутки уровень воды в реке Ишим в селе Ильинка поднялся на 5 сантиметров, достигнув 791 сантиметр. При этом критическая отметка составляет 850 сантиметров, сообщает сервис паводок72.рф.
«Гидропост Ишим — Ильинка. Уровень воды — 791 сантиметр, изменения за сутки +5 сантиметров», — зафиксировано на сайте мониторинга паводковой ситуации.
Также близко к критической отметке подбирается речная вода в городе Иртыш. Там до критической отметки осталось всего 103 сантиметра. При этом, каждые день вода прибывает на 14-15 сантиметров. Сегодня уровень реки в Иртыше в этом районе составляет 747 сантиметров, прибавив 14 сантиметров за сутки.
В других районах региона произошли следующие изменения:
- В Тобольске река Иртыш +5 (606 см);
- в Казанском река Алабуга +12 (611 см);
- в Абатском река Ишим +4 (760 см);
- в Ялуторовске река Тобол +2 (515 см);
- в Викулово река Ишим -2 (582 см);
- в Тюмени река Тура +4 (471 см).
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