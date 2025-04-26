26 апреля 2025
25 апреля 2025

До критической отметки на тюменской реке осталось 60 сантиметров. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ишиме вода поднялась на 14 сантиметров за сутки
В Ишиме вода поднялась на 14 сантиметров за сутки Фото:

За последние сутки уровень воды в реке Ишим в селе Ильинка поднялся на 5 сантиметров, достигнув 791 сантиметр. При этом критическая отметка составляет 850 сантиметров, сообщает сервис паводок72.рф.

«Гидропост Ишим — Ильинка. Уровень воды — 791 сантиметр, изменения за сутки +5 сантиметров», — зафиксировано на сайте мониторинга паводковой ситуации.

Также близко к критической отметке подбирается речная вода в городе Иртыш. Там до критической отметки осталось всего 103 сантиметра. При этом, каждые день вода прибывает на 14-15 сантиметров. Сегодня уровень реки в Иртыше в этом районе составляет 747 сантиметров, прибавив 14 сантиметров за сутки.

В других районах региона произошли следующие изменения:

  • В Тобольске река Иртыш +5 (606 см);
  • в Казанском река Алабуга +12 (611 см);
  • в Абатском река Ишим +4 (760 см);
  • в Ялуторовске река Тобол +2 (515 см);
  • в Викулово река Ишим -2 (582 см);
  • в Тюмени река Тура +4 (471 см).
Уровень воды в реках Тюменской области
Уровень воды в реках Тюменской области
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За последние сутки уровень воды в реке Ишим в селе Ильинка поднялся на 5 сантиметров, достигнув 791 сантиметр. При этом критическая отметка составляет 850 сантиметров, сообщает сервис паводок72.рф. «Гидропост Ишим — Ильинка. Уровень воды — 791 сантиметр, изменения за сутки +5 сантиметров», — зафиксировано на сайте мониторинга паводковой ситуации. Также близко к критической отметке подбирается речная вода в городе Иртыш. Там до критической отметки осталось всего 103 сантиметра. При этом, каждые день вода прибывает на 14-15 сантиметров. Сегодня уровень реки в Иртыше в этом районе составляет 747 сантиметров, прибавив 14 сантиметров за сутки. В других районах региона произошли следующие изменения:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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