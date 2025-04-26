Тюменская область восстановит 47 лифтов и 19 крыш в Краснодоне

Тюменская область поможет Краснодону (ЛНР) с восстановлением коммунальной инфраструктуры. Так, в 2025 году, регион собирается восстановить 47 подъемных механизмов лифтов и 19 крыш. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.
«Большое внимание в подшефном Краснодоне уделяем восстановлению коммунальной инфраструктуры, сильно устаревшей за последние 30 лет. Сети износились, накопились большие проблемы с кровлями и лифтами в многоквартирных домах. По просьбе администрации Краснодона меняем в этом году 47 подъемных механизмов. Также в плане отремонтировать 19 крыш», — написал Моор в своем telegram-канале.
Тюменцам в восстановлении с удовольствием помогают местные жители. Помимо этого, благодаря новой котельной, которую построил регион в Детской школе искусств, дети впервые за долгие годы не мерзли зимой.
В подшефном Краснодоне специалисты Тюменской области в текущем году восстановят почти 60 объектов, в том числе здание ЗАГСа. Также в этом году планируется создать «Аллею дружбы».
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