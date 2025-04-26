26 апреля 2025
25 апреля 2025

Тюменская область восстановит 47 лифтов и 19 крыш в Краснодоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Краснодонцы с удовольствием помогают подрядчикам с восстановлением
Краснодонцы с удовольствием помогают подрядчикам с восстановлением Фото:

Тюменская область поможет Краснодону (ЛНР) с восстановлением коммунальной инфраструктуры. Так, в 2025 году, регион собирается восстановить 47 подъемных механизмов лифтов и 19 крыш. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

«Большое внимание в подшефном Краснодоне уделяем восстановлению коммунальной инфраструктуры, сильно устаревшей за последние 30 лет. Сети износились, накопились большие проблемы с кровлями и лифтами в многоквартирных домах. По просьбе администрации Краснодона меняем в этом году 47 подъемных механизмов. Также в плане отремонтировать 19 крыш», — написал Моор в своем telegram-канале.

Тюменцам в восстановлении с удовольствием помогают местные жители. Помимо этого, благодаря новой котельной, которую построил регион в Детской школе искусств, дети впервые за долгие годы не мерзли зимой.

В подшефном Краснодоне специалисты Тюменской области в текущем году восстановят почти 60 объектов, в том числе здание ЗАГСа. Также в этом году планируется создать «Аллею дружбы».

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Тюменская область поможет Краснодону (ЛНР) с восстановлением коммунальной инфраструктуры. Так, в 2025 году, регион собирается восстановить 47 подъемных механизмов лифтов и 19 крыш. Об этом сообщил губернатор Александр Моор. «Большое внимание в подшефном Краснодоне уделяем восстановлению коммунальной инфраструктуры, сильно устаревшей за последние 30 лет. Сети износились, накопились большие проблемы с кровлями и лифтами в многоквартирных домах. По просьбе администрации Краснодона меняем в этом году 47 подъемных механизмов. Также в плане отремонтировать 19 крыш», — написал Моор в своем telegram-канале. Тюменцам в восстановлении с удовольствием помогают местные жители. Помимо этого, благодаря новой котельной, которую построил регион в Детской школе искусств, дети впервые за долгие годы не мерзли зимой. В подшефном Краснодоне специалисты Тюменской области в текущем году восстановят почти 60 объектов, в том числе здание ЗАГСа. Также в этом году планируется создать «Аллею дружбы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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