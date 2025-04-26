Тюменцев накроет дождями, грозами и штормовым ветром

В Тюменской области 28 апреля ожидается ухудшение погодных условий. Весь день в регионе будут лить кратковременные дожди, греметь грозы и бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут 20 метров в секунду. При этом, температура воздуха поднимется до 22 градусов, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
«Главное управление МЧС России по Тюменской области информирует! По данным Тюменского ЦГМС днем 28 апреля на юге Тюменской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-восточный, южный 7-12 метров в секунду, при грозе порывы 15-20 метров в секунду, потепление, температура 17-22 градуса», — написано в telegram-канале ведомства.
Также там предупредили, что 29 и 30 апреля погода испортится еще сильнее. Так, в эти дни ожидается ветер с порывами 25-28 метров в секунду, мокрый снег с дождем и похолодание.
Сотрудники МЧС просят тюменцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.
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