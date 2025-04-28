В Пулково ввели ограничения на полеты

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В аэропорту Санкт-Петербурга ограничили полеты
В аэропорту Санкт-Петербурга ограничили полеты Фото:

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково введен план «Ковер». Об этом сообщили в Росавиации.

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Пулково», — сообщили в telegram-канале Росавиации. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов. 

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В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково введен план «Ковер». Об этом сообщили в Росавиации. «Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Пулково», — сообщили в telegram-канале Росавиации. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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