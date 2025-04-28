В Пулково ввели ограничения на полеты

В аэропорту Санкт-Петербурга ограничили полеты
В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково введен план «Ковер». Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Пулково», — сообщили в telegram-канале Росавиации. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
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