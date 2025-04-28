28 апреля 2025

Водитель Toyota Camry попал в ДТП на автодороге Курган-Шадринск-Екатеринбург. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы (архивное фото)
В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы (архивное фото) Фото:

На трассе Курган—Шадринск—Екатеринбург произошло ДТП: пострадал водитель Toyota Camry. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по Курганской области.

ДТП случилось 28 апреля в 21:40 на 340 километре автодороги. Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, ехал со стороны Екатеринбурга в направлении Кургана. «Мужчина не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля BAW Fenix и допустил столкновение транспортных средств», — пишет ГАИ.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы. Он госпитализирован. Устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям о важности правильного выбора скорости и дистанции во время движения, особенно в условиях неблагоприятной погоды. Они подчеркнули что это напрямую зависит от опыта водителя, его самочувствия, степени знакомства с автомобилем и дорожной обстановки. В ведомстве также отметили, что дистанцию между автомобилями необходимо увеличивать на мокром асфальтобетонном покрытии, на мокрой грунтовой дороге, а также на заснеженной или обледенелой дороге.

В Курганской области ранее уже происходили серьезные аварии с участием автомобилей Toyota Camry. Так, 6 апреля в Кургане пьяный водитель Toyota без прав выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами, в результате чего пострадали несколько человек, включая младенца.

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На трассе Курган—Шадринск—Екатеринбург произошло ДТП: пострадал водитель Toyota Camry. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по Курганской области. ДТП случилось 28 апреля в 21:40 на 340 километре автодороги. Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, ехал со стороны Екатеринбурга в направлении Кургана. «Мужчина не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля BAW Fenix и допустил столкновение транспортных средств», — пишет ГАИ. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы. Он госпитализирован. Устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям о важности правильного выбора скорости и дистанции во время движения, особенно в условиях неблагоприятной погоды. Они подчеркнули что это напрямую зависит от опыта водителя, его самочувствия, степени знакомства с автомобилем и дорожной обстановки. В ведомстве также отметили, что дистанцию между автомобилями необходимо увеличивать на мокром асфальтобетонном покрытии, на мокрой грунтовой дороге, а также на заснеженной или обледенелой дороге. В Курганской области ранее уже происходили серьезные аварии с участием автомобилей Toyota Camry. Так, 6 апреля в Кургане пьяный водитель Toyota без прав выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами, в результате чего пострадали несколько человек, включая младенца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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