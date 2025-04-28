На трассе Курган—Шадринск—Екатеринбург произошло ДТП: пострадал водитель Toyota Camry. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по Курганской области.
ДТП случилось 28 апреля в 21:40 на 340 километре автодороги. Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, ехал со стороны Екатеринбурга в направлении Кургана. «Мужчина не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля BAW Fenix и допустил столкновение транспортных средств», — пишет ГАИ.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы. Он госпитализирован. Устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
Сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям о важности правильного выбора скорости и дистанции во время движения, особенно в условиях неблагоприятной погоды. Они подчеркнули что это напрямую зависит от опыта водителя, его самочувствия, степени знакомства с автомобилем и дорожной обстановки. В ведомстве также отметили, что дистанцию между автомобилями необходимо увеличивать на мокром асфальтобетонном покрытии, на мокрой грунтовой дороге, а также на заснеженной или обледенелой дороге.
В Курганской области ранее уже происходили серьезные аварии с участием автомобилей Toyota Camry. Так, 6 апреля в Кургане пьяный водитель Toyota без прав выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами, в результате чего пострадали несколько человек, включая младенца.
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