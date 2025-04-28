28 апреля 2025

Когда в Тюмени закончится снег. Скрин

Снегопад в Тюмени завершится к 18:00 29 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад завершится вечером 29 апреля
Снегопад завершится вечером 29 апреля Фото:

Небольшой снегопад, который 29 апреля наблюдается в Тюмени, завершится к 18:00. Такие данные представлены на погодном сервисе Ventusky.

«Тюмень, 29 апреля. Карта осадков. Снег: 12:00 — 0,4 см, 13:00 — 0,6 см, 14:00 — 0,4 см, 15:00 — 0,6 см», — следует из данных сервиса. 

В последующем интенсивность осадков будет снижаться. Окончательно снегопад прекратится в период с 16:00 до 18:00.

Осадки достигнут пика в период с 13:00 до 15:00
Осадки достигнут пика в период с 13:00 до 15:00
Фото:

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Небольшой снегопад, который 29 апреля наблюдается в Тюмени, завершится к 18:00. Такие данные представлены на погодном сервисе Ventusky. «Тюмень, 29 апреля. Карта осадков. Снег: 12:00 — 0,4 см, 13:00 — 0,6 см, 14:00 — 0,4 см, 15:00 — 0,6 см», — следует из данных сервиса.  В последующем интенсивность осадков будет снижаться. Окончательно снегопад прекратится в период с 16:00 до 18:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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