Снегопад завершится вечером 29 апреля
Небольшой снегопад, который 29 апреля наблюдается в Тюмени, завершится к 18:00. Такие данные представлены на погодном сервисе Ventusky.
«Тюмень, 29 апреля. Карта осадков. Снег: 12:00 — 0,4 см, 13:00 — 0,6 см, 14:00 — 0,4 см, 15:00 — 0,6 см», — следует из данных сервиса.
В последующем интенсивность осадков будет снижаться. Окончательно снегопад прекратится в период с 16:00 до 18:00.
Осадки достигнут пика в период с 13:00 до 15:00
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!