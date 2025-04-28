Будет ли обещанная синоптиками катастрофа: репортаж URA.RU из Казанского района, где ввели режим ЧС

Губернатор Тюменской области ввел режим ЧС в казанском районе. Река Ишим около села Ильинка второй день подряд прибавила 12 сантиметров, поднявшись до опасной отметки. Поток воды в последние несколько дней усилился, вода залила пойму и грозит размыть несколько трасс в Казанском районе.
Чего ждут жители района? Есть ли опасение, что вода нанесет больше ущерба, чем в 2024 году? Стоит ли бояться обещанной синоптиками катастрофической ситуации с паводками? Ответ на эти вопросы корреспонденты URA.RU нашли в пойме Ишима.
Паводок: первые рубежи
Традиционно, первым рубежом на пути большой воды со стороны Сергеевского водохранилища в Казахстане становится село Ильинка в Казанском районе области. Однако, по словам главы поселения Павла Белова, насыпей и дамб здесь не было: Ильинка скорее дальний дозор, чем полноценный форпост.
"Ильинка расположена на высоте, у нас все так построено, что нас не топит. Топит соседние поселения. Именно поэтому у нас в Ильинке организуют пункт временного размещения", — пояснил он URA.RU.
В целом, ситуация на данный момент пока далека от тревожной, отметил Белов. В последние два дня вода прибывает по 12 сантиметров за сутки, до этого ежесуточный прирост не превышал 2-4 сантиметра.
«Сейчас уровень воды в Ишиме 815 сантиметров, 20 сантиметров осталось до уровня 2017 года. Тогда было 835 сантиметров, а вот в 24 году было 893 сантиметра. Но мы не опасаемся — у нас пойма восемь километров, настоящее море», — рассказал URA.RU Белов.
Дорога на Афонькино
Ближайшим к Ильинке населенным пунктом, который подвержен угрозе затопления, является село Афонькино. В 2024 году дорогу сюда от Ильинки к 29 апреля не просто залило — вода разломила асфальт и размыла основание полотна.
В этом году дорога еще не покрыта водой, хотя «Великое казанское море» уже подступило вплотную. Но и здесь, как и в Ильинке, паники нет: никто не вывозит вещи, никто не пытается законсервировать хозяйство. Рядом с самим Афонькино дорога выглядит уверенно — в ближайшие два-три дня вода может ее и не перехлестнуть.
"Думаем, вода будет прибывать. Сейчас уже подступает, но дорогу на Ильинку пока не размыло. Ездим, но готовимся, конечно, к худшему раскладу. Возможно 3 мая еще будет поток воды со стороны Казахстана, точных прогнозов у нас нет", — пояснили бригаде URA.RU в администрации Афонькино.
Паводок: Казанское, Малые Ярки
В районном центре, селе Казанское, ситуация с паводком — та же, что в Ильинке и Афонькино. Вода подступает, но через насыпи пока не переливается. А вот дорогу, которая соединяет Казанское с Малыми Ярками, уже начало заливать водой. Здесь стоит ограждение, установлен знак «проезд запрещен».
В ближайшие дни режим ЧС могут ввести еще в нескольких муниципальных районах Тюменской области. Впрочем, на "первом разведпосту" уверены, что в этом году масштабных разрушений можно не ждать. Глава Ильинки Павел Белов сообщил, что у него есть информация о снижении уровня воды в Сергеевском водохранилище.
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