28 апреля 2025

Ввести режим ЧС в еще четырех муниципалитетах планируют тюменские власти

Количество тюменских муниципалитетов с действующим режимом ЧС увеличится до пяти
© Служба новостей «URA.RU»
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Количество муниципалитетов с режимом ЧС увеличится до пяти
Количество муниципалитетов с режимом ЧС увеличится до пяти Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Правительство Тюменской области планирует ввести режим чрезвычайной ситуации еще в четырех муниципалитетах региона. Проект данного постановления размещен на официальном сайте органов госвласти.

«Ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком. Муниципальные образования Тюменской области, в которых установлены границы зоны чрезвычайной ситуации: Абатский, Викуловский, Казанский, Ишимский районы, а также город Ишим», — отмечено в проекте.

На данный момент в Тюменской области уже действует режим ЧС. Губернатор Александр Моор ввел его с 28 апреля в Казанском районе.

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Правительство Тюменской области планирует ввести режим чрезвычайной ситуации еще в четырех муниципалитетах региона. Проект данного постановления размещен на официальном сайте органов госвласти. «Ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком. Муниципальные образования Тюменской области, в которых установлены границы зоны чрезвычайной ситуации: Абатский, Викуловский, Казанский, Ишимский районы, а также город Ишим», — отмечено в проекте. На данный момент в Тюменской области уже действует режим ЧС. Губернатор Александр Моор ввел его с 28 апреля в Казанском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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