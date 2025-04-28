Ввести режим ЧС в еще четырех муниципалитетах планируют тюменские власти

Правительство Тюменской области планирует ввести режим чрезвычайной ситуации еще в четырех муниципалитетах региона. Проект данного постановления размещен на официальном сайте органов госвласти.
«Ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком. Муниципальные образования Тюменской области, в которых установлены границы зоны чрезвычайной ситуации: Абатский, Викуловский, Казанский, Ишимский районы, а также город Ишим», — отмечено в проекте.
На данный момент в Тюменской области уже действует режим ЧС. Губернатор Александр Моор ввел его с 28 апреля в Казанском районе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!