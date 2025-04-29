Выборы мэра Кургана не состоятся в ранее обсуждавшиеся сроки. Депутаты гордумы не успели подготовить все документы, заседание, на котором должны были рассмотреть кандидатуры, перенесли на первую декаду мая. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Выборы состоятся. Но сроки сдвигаются на некоторое время. Думаем, что все пройдет в следующую среду — 7 мая», — рассказал URA.RU источник. По информации собеседников агентства, главным претендентом на пост мэра остается врип главы города Антон Науменко, который уже успешно сдал все необходимые квалификационные экзамены для вступления в должность.
Журналист попытался дозвониться до аппарата городской думы. Ответа на звонок не поступило. Информация будет дополнена после получения комментария.
Ранее URA.RU писало, что заседание гордумы было предварительно запланировано на 30 апреля 2025 года. У Антона Науменко 21 апреля, по данным инсайдеров, проходил очередной этап тестирования перед выборами мэра Кургана. На выборах у него будет один соперник — адвокат Алексей Кондратьев.
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