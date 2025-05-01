01 мая 2025

В небе над Пермью отгремел первомайский праздничный салют. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Фейерверк. Пермь
В День весны и труда пермяков порадовали фейерверком Фото:

Праздничные первомайские гуляния в Перми завершились праздничным салютом. Об этом с места события рассказал корреспондент URA.RU.

«Высотный фейерверк запускали с правого берега Камы. Салют продлился ровно 10 минут», — объяснил корреспондент агентства. Без лишних слов предлагаем вам самим насладиться этим зрелищем в нашем репортаже.

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Праздничные первомайские гуляния в Перми завершились праздничным салютом. Об этом с места события рассказал корреспондент URA.RU. «Высотный фейерверк запускали с правого берега Камы. Салют продлился ровно 10 минут», — объяснил корреспондент агентства. Без лишних слов предлагаем вам самим насладиться этим зрелищем в нашем репортаже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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