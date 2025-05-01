В небе над Пермью отгремел первомайский праздничный салют. Фоторепортаж

01 мая 2025 в 23:31 Размер текста - 17 +

В День весны и труда пермяков порадовали фейерверком Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Праздничные первомайские гуляния в Перми завершились праздничным салютом. Об этом с места события рассказал корреспондент URA.RU. «Высотный фейерверк запускали с правого берега Камы. Салют продлился ровно 10 минут», — объяснил корреспондент агентства. Без лишних слов предлагаем вам самим насладиться этим зрелищем в нашем репортаже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Праздничные первомайские гуляния в Перми завершились праздничным салютом. Об этом с места события рассказал корреспондент URA.RU. «Высотный фейерверк запускали с правого берега Камы. Салют продлился ровно 10 минут», — объяснил корреспондент агентства. Без лишних слов предлагаем вам самим насладиться этим зрелищем в нашем репортаже.