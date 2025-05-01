В День весны и труда пермяков порадовали фейерверком
Праздничные первомайские гуляния в Перми завершились праздничным салютом. Об этом с места события рассказал корреспондент URA.RU.
«Высотный фейерверк запускали с правого берега Камы. Салют продлился ровно 10 минут», — объяснил корреспондент агентства. Без лишних слов предлагаем вам самим насладиться этим зрелищем в нашем репортаже.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!