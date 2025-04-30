Суд взял под стражу екатеринбурженку, заказавшую убийство мужа

01 мая 2025 в 15:13 Размер текста - 17 +

Женщину заключили под стражу по 29 июня (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в отношении Натальи И., обвиняемой в попытке организации убийства супруга. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, следствие ходатайствовало о заключении фигурантки под стражу. «По данным следствия, в апреле 2025 года Наталья обратилась к неизвестному мужчине с предложением совершить убийство своего мужа. Однако предполагаемый исполнитель отказался довести преступление до конца и сообщил о совершенном заказе в правоохранительные органы», — рассказали в ведомстве. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 33 и пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на организацию убийства по найму). «Cуд удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 29 июня 2025 года. Постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано сторонами в течение 3 суток», — отметили в инстанции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в отношении Натальи И., обвиняемой в попытке организации убийства супруга. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, следствие ходатайствовало о заключении фигурантки под стражу. «По данным следствия, в апреле 2025 года Наталья обратилась к неизвестному мужчине с предложением совершить убийство своего мужа. Однако предполагаемый исполнитель отказался довести преступление до конца и сообщил о совершенном заказе в правоохранительные органы», — рассказали в ведомстве. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 33 и пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на организацию убийства по найму). «Cуд удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 29 июня 2025 года. Постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано сторонами в течение 3 суток», — отметили в инстанции.