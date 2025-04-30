30 апреля 2025

Суд взял под стражу екатеринбурженку, заказавшую убийство мужа

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, уголовное дело, арест, решетка, зал судебных заседаний, суд, мера пресечения, женские руки, руки в наручниках, наручники
Женщину заключили под стражу по 29 июня (архивное фото) Фото:

Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в отношении Натальи И., обвиняемой в попытке организации убийства супруга. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, следствие ходатайствовало о заключении фигурантки под стражу.

«По данным следствия, в апреле 2025 года Наталья обратилась к неизвестному мужчине с предложением совершить убийство своего мужа. Однако предполагаемый исполнитель отказался довести преступление до конца и сообщил о совершенном заказе в правоохранительные органы», — рассказали в ведомстве.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 33 и пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на организацию убийства по найму). «Cуд удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 29 июня 2025 года. Постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано сторонами в течение 3 суток», — отметили в инстанции.

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Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в отношении Натальи И., обвиняемой в попытке организации убийства супруга. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, следствие ходатайствовало о заключении фигурантки под стражу. «По данным следствия, в апреле 2025 года Наталья обратилась к неизвестному мужчине с предложением совершить убийство своего мужа. Однако предполагаемый исполнитель отказался довести преступление до конца и сообщил о совершенном заказе в правоохранительные органы», — рассказали в ведомстве. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 33 и пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на организацию убийства по найму). «Cуд удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 29 июня 2025 года. Постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано сторонами в течение 3 суток», — отметили в инстанции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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