02 мая 2025

Как Тюмень украшают к празднованию 80-летия Победы. Фоторепортаж

В Тюмени центральные улицы города преображаются ко Дню Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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В оформлении используют портреты ветеранов и фотографии памятников военной истории
В оформлении используют портреты ветеранов и фотографии памятников военной истории Фото:

Тюмень активно готовится к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году концепция оформления города к 9 Мая строится на единой федеральной стилистике, основным элементом которой является логотип с изображением скульптуры «Родина-мать зовет!». Как украсили Тюмень ко Дню Победы — смотрите в фоторепортаже URA.RU.

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Тюмень активно готовится к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году концепция оформления города к 9 Мая строится на единой федеральной стилистике, основным элементом которой является логотип с изображением скульптуры «Родина-мать зовет!». Как украсили Тюмень ко Дню Победы — смотрите в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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