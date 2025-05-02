В оформлении используют портреты ветеранов и фотографии памятников военной истории
Тюмень активно готовится к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году концепция оформления города к 9 Мая строится на единой федеральной стилистике, основным элементом которой является логотип с изображением скульптуры «Родина-мать зовет!». Как украсили Тюмень ко Дню Победы — смотрите в фоторепортаже URA.RU.
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