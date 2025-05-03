В Биробиджане кот наказал своих хозяек. Видео

Кот запер хозяек на балконе в Биробиджане
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Женщины провели на балконе около часа из-за того, что их запер кот (архивное фото)
Женщины провели на балконе около часа из-за того, что их запер кот (архивное фото) Фото:

В Биробиджане кот запер своих хозяек на балконе. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Еврейской АО. 

«Кот избавился от хозяек, заперев их на балконе», — написала МЧС в своем telegram-канале. Там уточнили, что жительницы Биробиджана провели около часа на балконе четвертого этажа, ожидая прибытия помощи.

Крики хозяек услышали соседи, после чего обратились к спасателям. Сотрудники МЧС России быстро вскрыли входную дверь в квартиру и освободили женщин. 

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В Биробиджане кот запер своих хозяек на балконе. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Еврейской АО.  «Кот избавился от хозяек, заперев их на балконе», — написала МЧС в своем telegram-канале. Там уточнили, что жительницы Биробиджана провели около часа на балконе четвертого этажа, ожидая прибытия помощи. Крики хозяек услышали соседи, после чего обратились к спасателям. Сотрудники МЧС России быстро вскрыли входную дверь в квартиру и освободили женщин. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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