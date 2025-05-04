04 мая 2025

В Курганской области работают видеокамеры, которые помогают обнаружить пожары

© Служба новостей «URA.RU»
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Система видеонаблюдения с 42 камерами обеспечивает круглосуточный обзор опасных участков леса
Система видеонаблюдения с 42 камерами обеспечивает круглосуточный обзор опасных участков леса Фото:

В Курганской области для предотвращения лесных пожаров внедрена современная система мониторинга, охватывающая более миллиона гектаров лесного фонда. Система видеонаблюдения с 42 камерами обеспечивает круглосуточный обзор опасных участков в режиме реального времени и моментально передает сигналы о возгораниях в информационную систему. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона. 

Камеры размещены на территории 12 муниципальных образований, каждая из них имеет угол обзора 360 градусов, установлена на высоте не менее 60 метров и способна просматривать территорию радиусом до 20 километров. «Программно-аппаратный комплекс настолько чувствительный, что выявляет даже незначительное появление дыма. Например, дым от углей в мангале система обнаружит на расстоянии до пяти километров», — подчеркнули в департаменте.

В регионе действует особый противопожарный режим и введен полный запрет на посещение лесов. Использование открытого огня, а также проведение работ с электрическими и бензиновыми инструментами строго запрещено. Нарушителям грозят штрафы: для граждан — от 10 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 90 тысяч рублей, а для юридических лиц — до одного миллиона рублей. В случае причинения крупного ущерба или вреда здоровью людей возможна уголовная ответственность.

Ранее в Курганской области из-за высокой пожарной опасности был продлен запрет на посещение лесов и въезд транспорта до 23 мая, а также введены жесткие ограничения на разведение костров, использование мангалов и проведение работ с открытым огнем. Решение о продлении ограничений связано с сохраняющейся сложной пожарной обстановкой и необходимостью усиления контроля за соблюдением противопожарных мер.

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В Курганской области для предотвращения лесных пожаров внедрена современная система мониторинга, охватывающая более миллиона гектаров лесного фонда. Система видеонаблюдения с 42 камерами обеспечивает круглосуточный обзор опасных участков в режиме реального времени и моментально передает сигналы о возгораниях в информационную систему. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона.  Камеры размещены на территории 12 муниципальных образований, каждая из них имеет угол обзора 360 градусов, установлена на высоте не менее 60 метров и способна просматривать территорию радиусом до 20 километров. «Программно-аппаратный комплекс настолько чувствительный, что выявляет даже незначительное появление дыма. Например, дым от углей в мангале система обнаружит на расстоянии до пяти километров», — подчеркнули в департаменте. В регионе действует особый противопожарный режим и введен полный запрет на посещение лесов. Использование открытого огня, а также проведение работ с электрическими и бензиновыми инструментами строго запрещено. Нарушителям грозят штрафы: для граждан — от 10 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 90 тысяч рублей, а для юридических лиц — до одного миллиона рублей. В случае причинения крупного ущерба или вреда здоровью людей возможна уголовная ответственность. Ранее в Курганской области из-за высокой пожарной опасности был продлен запрет на посещение лесов и въезд транспорта до 23 мая, а также введены жесткие ограничения на разведение костров, использование мангалов и проведение работ с открытым огнем. Решение о продлении ограничений связано с сохраняющейся сложной пожарной обстановкой и необходимостью усиления контроля за соблюдением противопожарных мер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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