04 мая 2025

Жителей Перми удивила женщина, стоящая с открытым ртом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячка удивила горожан своим поведением
Пермячка удивила горожан своим поведением Фото:

Жителей Перми удивила женщина, которая стояла посреди улицы с открытым ртом. Видеозапись очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермское Чтиво».

«Ничего необычного, просто женщина зависла с открытым ртом», — написал автор видеозаписи. Пользователи соцсетей решили, что таким образом пермячка решила пошутить.

На кадрах видно, что женщина в прямом смысле замерла перед кустом. При этом у нее открыт рот. Сколько она так простояла неизвестно.

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Жителей Перми удивила женщина, которая стояла посреди улицы с открытым ртом. Видеозапись очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермское Чтиво». «Ничего необычного, просто женщина зависла с открытым ртом», — написал автор видеозаписи. Пользователи соцсетей решили, что таким образом пермячка решила пошутить. На кадрах видно, что женщина в прямом смысле замерла перед кустом. При этом у нее открыт рот. Сколько она так простояла неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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