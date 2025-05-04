Пермячка удивила горожан своим поведением
Жителей Перми удивила женщина, которая стояла посреди улицы с открытым ртом. Видеозапись очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермское Чтиво».
«Ничего необычного, просто женщина зависла с открытым ртом», — написал автор видеозаписи. Пользователи соцсетей решили, что таким образом пермячка решила пошутить.
На кадрах видно, что женщина в прямом смысле замерла перед кустом. При этом у нее открыт рот. Сколько она так простояла неизвестно.
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